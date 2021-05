French Days : trois PC portables gamer en promotion à la Fnac

Pour ce deuxième jour des French Days, ce sont les offres proposées par la Fnac qui nous intéressent, en plus d'offrir 10 € tous les 100 € d'achat jusqu'à samedi minuit pour les adhérents Fnac+, l'enseigne française propose de grosses réductions sur une large gamme de produits, dont justement trois ordinateurs portables gaming qui semblent très intéressants.

Ce sont donc trois ordinateurs de marque et de puissance différentes que nous propose la Fnac aujourd'hui, le moins cher étant équipé d'une GTX 1650, le milieu de gamme d'une GTX 1660 Ti et le plus haut de gamme d'une RTX 3060.

Dell G3 15

Configuration : Intel Core i5 10300H, 8 Go DDR4, GTX 1650, SSD 512 Go,écran 15,6" Full HD. En vente flash à -27 %, 799,99 €

Acer Nitro 5

Configuration : Intel Core i5-8300H, 16 Go DDR4, GTX 1660 Ti, SSD 512 Go, écran 15,6" Full HD. En promotion à -25 %, 899,99 €



Asus ROG Zephyrus G14

Configuration : AMD RYZEN 9-5900HS, 16 Go DDR4, RTX 3060, SSD 1 To, écran 14" Full HD. En promotion à -21 %, 1 499,99 €



