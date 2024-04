Front Mission 2: Remake, les mechas repartent à l'assaut de nouvelles plateformes, une démo disponible, mais pas pour tous

Après une sortie sur Switch, le remake du premier Front Mission signé Forever Entertainment avait été porté sur de nouvelles plateformes l'été dernier. C'est donc sans trop de surprise qu'après Front Mission 1st: Remake, le studio polonais en fait de même avec Front Mission 2: Remake comme annoncé ce vendredi, bande-annonce et nombreux visuels à la clé, ces derniers étant à retrouver en page suivante.

Sorti l'an dernier sur la console de Nintendo, Front Mission 2: Remake sera donc disponible le 30 avril 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store au prix de 34,99 €. Comme pour son prédécesseur, une démo est d'ores et déjà disponible sur la plateforme de Valve, mais pas ailleurs... Elle inclut les deux premiers niveaux et le Garage pour personnaliser son Wanzer, et il sera possible de transférer sa sauvegarde à la sortie du jeu complet. Une remise de 10 % sera également appliquée jusqu'au 12 juillet.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis de son scénario, qui alterne entre trois personnages principaux nommés Ash, Lisa et Thomas. En termes de nouveautés par rapport au jeu de Squaresoft de la PlayStation, notons le support de 9 langues dont le français, une bande-son réorchestrée, une caméra libre ou encore des chargements améliorés.

12 années se sont écoulées depuis le second conflit de Huffman. La République populaire d'Alordesh frappée par la pauvreté a subi un grave déclin économique après la fin de la guerre. En juin 2102, les soldats de l'armée d'Alordesh, menés par Ven Mackarge, se soulèvent en masse pour déclarer leur indépendance face à l'O.C.U. (L'Union Coopérative de l'Océanie). Ash, un soldat de l'O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s'en suit, mais l'Alordesh est complètement envahi par l'Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s'infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d'Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l'existence d'un vaste complot derrière ce coup d'État.

Si vous aimez les jeux physiques, Front Mission 1st: Remake est vendu en édition limitée sur PS5 et Xbox Series X|S à partir de 28,49 € sur Amazon. Espérons que Microids en fasse de même par la suite pour le deuxième.