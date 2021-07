Fullmetal Alchemist Mobile : un nouveau jeu vidéo curieux annoncé par Square Enix pour les 20 ans

Le manga Fullmetal Alchemist et ses deux adaptations en anime font partie des produits culturels japonais les plus appréciés des dernières décennies. Et même si l'œuvre d'Hiromu Arakawa n'a pas duré dans le temps, ses fans sont encore nombreux. Beaucoup attendaient donc des nouvelles réjouissantes à l'occasion d'un live spécial pour les 20 ans de la sortie nippone du premier tome, mais les annonces n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Il y a tout de même eu un jeu vidéo de dévoilé, cependant de manière très sommaire, et probablement pas de la forme dont certains l'auraient espéré. Il s'agit de Fullmetal Alchemist Mobile, à destination des appareils sous iOS et Android, dont le teaser ne nous a pas appris grand-chose. C'est Square Enix, éditeur sur l'Archipel via son magazine Monthly Shōnen Gangan, qui se chargera de la distribution et il nous promet plus de détails pour cet hiver.



Aucune information n'a été donnée sur le gameplay, mais mobile oblige, nous pouvons nous attendre à un free-to-play avec un côté gacha forcément addictif. Pour les curieux retardataires, vous pouvez retrouver la réédition du manga Fullmetal Alchemist Perfect sur Amazon.fr.

