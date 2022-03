Fullmetal Alchemist Mobile : du gameplay tactique et joliment animé dans une nouvelle bande-annonce

Le manga et l'anime FMA se sont arrêtés il y a plusieurs années, mais Square Enix veut remettre la licence sur le devant de la scène avec Fullmetal Alchemist Mobile. L'intriguant projet à destination des mobiles iOS et Android n'avait pour l'instant eu droit qu'à un trailer dévoilant une direction artistique rayonnante, proche du dessin animé.

Mais à quoi ressemblera le gameplay ? Nous avons un début de réponse avec la deuxième bande-annonce qui vient d'être diffusée. La première vidéo laissait présager des affrontements façon jeu de combat, mais l'expérience aura davantage des apparences de Tactical RPG, avec des terrains quadrillés depuis lesquels nous pourrons diriger nos héros améliorables et lancer des attaques en tout genre. Le tout sera englobé de cinématiques sublimes pour une production de cet acabit, de narration textuelle avec des personnages animés et de décors linéaires à explorer.

Le rythme et la dynamique globale restent à déterminer, mais nous en saurons peut-être plus lors de la bêta qui aura lieu du 31 mars au 8 avril : 6 000 joueurs seront invités à ce test, et si le japonais ne vous fait pas peur, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel. Le lancement de la version finale est prévu pour l'été 2022, en free-to-play, seulement au Japon pour le moment. Pour les retardataires, vous pouvez retrouver l'ouvrage papier en Perfect Edition sur Amazon.fr.



Lire aussi : Fullmetal Alchemist: The Final Chapter, une suite en 2 parties pour le film live-action, un premier trailer déroutant dévoilé