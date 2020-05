GAMERGEN.COM : du changement sur le site, avez-vous remarqué les nouveautés ?

Avant toute chose, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux sur le site, merci de nous suivre quotidiennement. L'aventure GAMERGEN.COM continue et nous avons pris en compte quelques remarques pour modifier et ajouter certaines choses sur la HOME, que ce soit sur mobile ou sur PC. L'objectif ? Vous donner un accès rapide à l'information, selon vos envies et vos préférences !

Ainsi et depuis quelques jours, le site a légèrement changé de visage... Les nouveautés ? Parlons-en !



Sur mobile



Pour rappel, vous pouvez naviguer sans application, le site a été conçu pour que tout soit adapté à vos appareils. Néanmoins, il est possible de créer une icône dans votre menu pour accéder rapidement et simplement à GAMERGEN.COM : TUTO - Naviguer sur GamerGen depuis un smartphone sans application.

Quoi de neuf, docteur ?

Une petite barre blanche fait son apparition pour vous donner accès rapidement à diverses catégories :

Actualité : regroupant les news du moment ;

: regroupant les news du moment ; Test & Preview : regroupant toutes nos impressions ;

: regroupant toutes nos impressions ; Bon Plan : regroupant toutes les offres du moment à ne pas louper.

Les trois petits points à la verticale sur le côté permettent d'ouvrir un menu vous donnant accès à d'autres catégories :

Continuons... Juste en dessous, une petite barre grise fait son apparition pour vous donner accès rapidement à un univers.

Autre point, en arrivant sur GAMERGEN.COM, en vous rendant en bas de la HOME en faisant glisser votre doigt, vous verrez de nouveaux blocs mettant en avant nos tests, nos previews, les news chaudes de la semaine, les bons plans du moment et nos sondages :

Tout en bas du site, une icône Instagram a fait son apparition (n'hésitez pas à vous abonner, nous partageons quelques photos sympathiques de temps à autre).

En outre, la barre de recherche a été simplifiée et des filtres sont là pour afficher le type de contenu et les plateformes que vous souhaitez.

Sur PC



Encore une fois, nous nous sommes adaptés à vos retours pour vous donner un accès rapide à différentes choses qui sautent aux yeux dès le départ. Ainsi, un carrousel a été ajouté pour mettre en avant nos tests, previews, et dossiers du moment :

Tout en haut, une icône Instagram a été ajoutée afin de vous donner accès à la plateforme rapidement :

Les « Catégories » ont été changées pour devenir des « Univers », à savoir :

PlayStation : tout ce qui a un rapport avec le monde PlayStation ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde PlayStation ; Xbox : tout ce qui a un rapport avec le monde Xbox ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde Xbox ; Nintendo : tout ce qui a un rapport avec le monde Nintendo ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde Nintendo ; PC : tout ce qui a un rapport avec le monde du PC ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde du PC ; Mobile : tout ce qui a un rapport avec le monde des smartphones et des tablettes ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde des smartphones et des tablettes ; VR & AR : tout ce qui a un rapport avec le monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ; Cloud Gaming : tout ce qui a un rapport avec le cloud gaming ;

: tout ce qui a un rapport avec le cloud gaming ; Geek : tout ce qui a un rapport avec le monde des figurines, de la BD, des goodies en tout genre, des collectionneurs, des déballages, ou encore l'actualité People du jeu vidéo ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde des figurines, de la BD, des goodies en tout genre, des collectionneurs, des déballages, ou encore l'actualité People du jeu vidéo ; Ciné & Série : tout ce qui a un rapport avec le monde du cinéma ;

: tout ce qui a un rapport avec le monde du cinéma ; Salons : regroupant les évènements/conventions vidéoludiques et de divertissement ;

: regroupant les évènements/conventions vidéoludiques et de divertissement ; Bons Plans : regroupant les bonnes affaires du moment ;

: regroupant les bonnes affaires du moment ; Forum : pour discuter et échanger avec notre communauté.

Sur le côté droit, le TOP 3 a été agrandi pour devenir un TOP 5. Nos réseaux sociaux Facebook et Twitter sont plus voyants, vous pouvez liker ou partager un article depuis GAMERGEN.COM :

Concernant les « Univers », des catégories font leur apparition. Prenons un exemple avec PlayStation... Si vous ne voulez plus d'article se penchant sur la PS4, la PS3, etc., et uniquement vous attarder sur la next-gen, il vous suffit de cliquer sur « PS5 ». Ainsi, toutes les news sur penchant sur la PS5 seront exhibées avec certains articles généralistes.

Si vous avez la folie du « scroll », en dessous de « GAMERGEN.COM : toute l'actualité du jeu vidéo » sur la HOME, vous verrez de nouveaux blocs affichant certains sujets, à savoir :

Tests & Previews : exhibant nos impressions du moment ;

: exhibant nos impressions du moment ; News chaudes de la semaine : exhibant les articles qui ont su vous émoustiller durant la semaine ;

: exhibant les articles qui ont su vous émoustiller durant la semaine ; Bons Plans : s'attardant les bons plans du moment ;

: s'attardant les bons plans du moment ; Sondage : exhibant nos petits sondages du moment.

Sur PC et mobile

La galerie d'image fait peau neuve ! Les captures s'affichent en gros plan, un menu déroulant (que vous pouvez masquer) permet de sélectionner une image voulue. Vous pouvez changer d'image en tapotant sur les flèches situées sur les côtés.

Pour finir, sachez que de nouvelles petites choses croustillantes, comme des guides d'achat ou des petits dossiers (coucou Les Sims), arriveront tout doucement sur GAMERGEN.COM. Nous espérons que vous appréciez tous ces changements et ajouts.