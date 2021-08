GC2021 : Blasphemous, une date et un trailer animé pour l'ultime DLC Wounds of Eventide, un deuxième épisode officialisé !

Depuis sa sortie en septembre 2019, Blasphemous a rencontré un beau succès, ce qui a permis aux développeurs de The Game Kitchen et à l'éditeur Team17 de proposer l'été dernier une extension gratuite The Stir of Dawn. Depuis, une Deluxe Edition physique a même été commercialisée, pratique pour les joueurs qui avaient raté le jeu chez Limited Run Games ou qui souhaitaient en profiter sur Xbox One en boîte. L'aventure du Pénitent n'est pourtant pas encore terminée, loin de là.

C'est par l'intermédiaire d'IGN dans le cadre de la gamescom 2021 que les développeurs espagnols ont dévoilé l'extension Wounds of Eventide par l'intermédiaire d'une superbe bande-annonce cinématique animée. Encore une fois gratuit, ce contenu marquera le dernier chapitre de son aventure dans Blasphemous et sortira en fin d'année, le 9 décembre. Mais ce n'est pas tout, car une suite est d'ores et déjà prévue. Oui, Blasphemous II est une réalité bien que nous ne sachions encore rien à son sujet hormis le fait qu'il paraîtra en 2023.

Nous sommes ravis d'enfin annoncer que nous avons commencé une suite de Blasphemous, la communauté a montré tellement d'amour pour le premier jeu et nous avons hâte de partager plus quand nous le pourrons !

Si ce metroidvania à la difficulté relevée vous fait de l'œil, la Deluxe Edition de Blasphemous est vendu dès 29,99 € par Amazon.