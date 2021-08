GC2021 : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un cinquième personnage jouable surprise et un report logique annoncés en vidéo

Dotemu commence à se faire une vraie renommée grâce à des projets rétro comme Wonder Boy: The Dragon's Trap ou Streets of Rage 4 (disponible à partir de 25,99 € sur Amazon.fr). L'éditeur va récidiver avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un beat'em up à l'esthétique pixel art par Tribute Games, jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre.

Le titre était présent à la gamescom Opening Night Live avec une bande-annonce confirmant la présence d'un cinquième personnage jouable. Oui, c'est bien April O'Neil qui viendra montrer son jeu de jambes lors des parties. La vidéo confirme au passage une mécanique de jeu originale : il sera possible de faire revivre un allié avec des pizzas, rien que ça.

Arborant sa combinaison jaune emblématique et équipée de son matériel de reportage, April enchaîne les rafales de coups contre les infâmes soldats du Clan Foot dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Son agilité et l'allonge de ses glissades lui permettent de fondre sur ses proies en un instant : elle prouve une fois encore son indéfectible soutien aux quatre tortues d'enfer qui font la loi.

Le revers de la médaille, c'est que la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge n'est désormais plus attendue pour fin 2021, mais pour 2022 sur PC et Switch.

