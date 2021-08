GC2021 : The Outlast Trials enchaîne les plans effrayants dans un premier trailer de gameplay, la sortie retardée

Suite à deux Outlast qui ont marqué les esprits des amateurs de jeux d'horreur, Red Barrels a décidé de poursuivre la série en changeant un peu la recette. The Outlast Trials nous plongera dans un centre d'expérimentation à l'époque de la Guerre Froide, alors que nous devons survivre à des tests extrêmes et des créatures étranges, seul ou pour la première fois en coopération.

La gamescom Opening Night Live a permis de découvrir la première bande-annonce de gameplay, avec forcément déjà un tas de scènes plus angoissantes les unes que les autres, mais pas encore de vrai regard sur le fonctionnement des parties à plusieurs.

À l'époque de la guerre froide, des cobayes humains sont recrutés de force par les aimables gens de la Murkoff Corporation dans le but de tester des méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle mental. Dans un monde pétri de méfiance, de peur et de violence, votre moralité sera remise en question, votre endurance sera testée, et votre santé mentale sera brisée. Tout cela au nom du progrès, de la science, et du profit.

La mauvaise nouvelle, mais nous aurions pu nous en douter, c'est que The Outlast Trials n'est à présent plus annoncé pour 2021 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, mais pour 2022.