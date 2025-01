Gears of War: E-Day, un studio très proche de la saga arrive en renfort

L'été dernier, Microsoft a officialisé Gears of War: E-Day, le prochain volet de sa saga de jeux de tir à la troisième personne, qui sera une préquelle avec un jeune Marcus Fenix affrontant pour la première fois les Locustes à Londres. Un titre qui permettra aux fans de vivre l'Emergence Day aux côtés de Dom Santiago, évidemment développé par The Coalition, en charge de la franchise depuis 10 ans maintenant.

Cependant, voilà une nouvelle qui va ravir les fans : People Can Fly annonce qu'il va épauler The Coalition sur le développement de Gears of War: E-Day. Pour rappel, le studio polonais est proche de la franchise, il a conçu le portage PC du premier opus, puis aidé au développement de GoW 2 et 3, avant de carrément gérer la création de Gears of War: Judgment. Sur son C.V., nous retrouvons également deux excellents shooters, Painkiller et Bulletstorm. People Can Fly a également aidé Epic Games sur Fortnite, mais depuis, eh bien il n'a sorti qu'Outriders.

Ces dernières années, le studio polonais enchaîne les galères, avec l'annulation du Project Dagger suite au retrait de Take-Two, le Project Victora est lui aussi oublié et les Projects Bifrost et Gemini ont été revus à la baisse. People Can Fly a licencié de nombreux développeurs et se focalisait jusqu'ici sur un jeu indépendant, sans doute celui de la dernière chance, autant dire que collaborer avec The Coalition sur un gros titre comme Gears of War: E-Day va faire du bien aux finances et permettre au studio de souffler un peu.

