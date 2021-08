Genshin Impact : la version 2.1 Caresse sélénite sur les mortels présentée, avec un premier aperçu d'Aloy in-game !

Page 3 : Vidéos pour Yoimiya et Sayu

Pas de vacances pour miHoYo, qui continue de délivrer du contenu pour Genshin Impact à toute vitesse. Nous avons en effet accueilli la mise à jour massive 2.0 il y a tout juste un mois, qui a notamment ajouté la région d'Inazuma, et voici qu'à présent c'est la 2.1 qui a été dévoilée, présentée comme d'habitude par l'intermédiaire d'un programme à revoir en fin d'article et dont nous allons détailler les nouveautés. Pour commencer, et sans surprise, cette version sera lancée le mercredi 1er septembre et se nomme en français Caresse sélénite sur les mortels. En voici la bande-annonce, qui dispose de bien des éléments pour faire monter l'excitation des joueurs.

Pour commencer, deux nouvelles îles vont venir s'ajouter aux zones jouables d'Inazuma, apportant dans leur sillage la conclusion du chapitre d'histoire entamé à la 2.0 avec l'Archon Électro et notre personnage du Voyageur.

L'île de Watatsumi : le bastion des forces de la Résistance aux paysages oniriques.

: le bastion des forces de la Résistance aux paysages oniriques. L'île de Seirai : un lieu de désolation entouré de tempêtes incessantes.

Comme toujours, plusieurs personnages inédits deviendront jouables et auront droit à leur bannière pour les obtenir. Et il y a du lourd, puisque les concernées sont la Shogun Raiden, Sangonomiya Kokomi et Kujou Sara, les deux premières ayant droit à des quêtes d'histoire !

La Shogun Raiden rejoindra l'aventure comme une manieuse d'arme d'hast Électro 5★, elle pourra infliger une grande quantité de dégâts tout en apportant des bonus à son équipe.

rejoindra l'aventure comme une manieuse d'arme d'hast Électro 5★, elle pourra infliger une grande quantité de dégâts tout en apportant des bonus à son équipe. Sangonomiya Kokomi , la Prêtresse divine de l'Île de Watatsumi et dirigeante de la Résistance sera aussi disponible comme personnage jouable 5★. Manieuse de l'élément Hydro grâce à un catalyseur, elle peut guérir efficacement ses alliés.

, la Prêtresse divine de l'Île de Watatsumi et dirigeante de la Résistance sera aussi disponible comme personnage jouable 5★. Manieuse de l'élément Hydro grâce à un catalyseur, elle peut guérir efficacement ses alliés. Kujou Sara, la générale de la Commission administrative dont la loyauté envers la Shogun est inébranlable. Archère munie d'un œil divin Électro, elle peut effectuer des attaques Électro à distance et apporter des bonus à son équipe.

Mais ce n'est pas tout, puisque comme déjà évoqué, Aloy d'Horizon: Zero Dawn va pouvoir être obtenue, dans un premier temps par les joueurs PlayStation uniquement avant d'arriver sur les autres plateformes. Voici ce qu'en dit le PlayStation Blog :

Aloy « Salvatrice d’un autre monde » Lors de son voyage vers Teyvat, Aloy s’est vu accorder un œil divin Cryo, lui permettant donc d’ajouter des cordes à son arc. En libérant son déchaînement élémentaire « Prophéties de l’aube », Aloy lance une batterie Cryo dans la direction ciblée, puis la fait exploser avec une flèche, ce qui inflige d’importants dégâts de zone Cryo. Sa compétence élémentaire et ses aptitudes confèrent des bonus aux autres personnages de l’équipe et à elle-même, tout en baissant les stats des ennemis qui subissent aussi des dégâts Cryo. Quand Aloy utilise sa compétence élémentaire « Frozen Wilds », elle lance une bombe à gel qui explose à l’impact dans la direction ciblée, infligeant des dégâts Cryo. Après avoir explosé, la bombe à gel se divise en de nombreuses petites bombes glacées qui explosent au contact des ennemis ou après un court délai, infligeant des dégâts Cryo supplémentaires. Lorsqu’une bombe à gel ou une petite bombe glacée touche un ennemi, les points d’attaque de ce dernier sont réduits. Aloy obtient également 1 charge de bobine qui augmente les dégâts de ses attaques normales. Une fois que son aptitude « Surcharge offensive » est débloquée, elle est même capable d’augmenter les points d’attaque de l’équipe pour une certaine durée lorsqu’elle est sous l’effet d’une bobine. Avec 4 charges de bobine, Aloy consomme toutes les charges de bobine pour entrer dans un état de Glace précipitée, qui convertit les dégâts infligés par ses attaques normales en dégâts Cryo pendant une certaine durée. Si elle débloque l’aptitude passive « Frappe puissante », les dégâts Cryo infligés sous l’état de Glace précipitée augmentent de manière constante. L’arc 4★ « Predator » décuple la puissance d’Aloy grâce à son effet unique. Cette arme, qu’elle a rapportée d’un autre monde, peut lui conférer 66 points d’attaque supplémentaires. Après avoir infligé des dégâts Cryo, son manieur a droit à un bonus de dégâts de 10 % pour ses attaques normales et chargées d’une durée de 6 secondes. Predator ne peut être obtenu que sur PS4 et PS5, mais il peut être utilisé sur les autres plateformes grâce à la synchronisation de la progression de jeu. Néanmoins, l’effet de l’arme est seulement actif sur les consoles PlayStation.

Vous pouvez apprécier le gameplay de cette Aloy la Salvatrice directement dans la vidéo ci-dessous :

Du côté des nouveautés, il y aura notamment l'ajout de la pêche. Les multiples espèces de poissons que nous pourrons obtenir à travers Teyvat serviront à obtenir des récompenses et d'autres cannes à pêche auprès de l'Association des pêcheurs ou simplement à nous régaler avec leur chair. Un bassin mystique sera également disponible dans la Sérénithéière afin d'élever des poissons ornementaux.

Plusieurs nouveaux boss sont attendus, à savoir l'Hypostase Hydro, la Manifestation du tonnerre et l'envoûtante Signora présente dans un nouveau Donjon de la conquête, ainsi que plusieurs armes. Des évènements seront également de la partie, à commencer par la célébration du 1er anniversaire du jeu, avec des récompenses quotidiennes en se connectant. Le Festival de désilune célèbrera lui l'automne à Liyue à travers différentes activités, dont la réalisation de plats en compagnie de Xiangling et Keqing, et une chasse au trésor. Une autre activité consistera à prendre part à des affrontements.

Et comme d'habitude, trois codes pour des Primo-gemmes et d'autres bonus ont été diffusés, pouvant être utilisés jusqu'au dimanche 22 août à 6h00 en raison d'un souci qui empêchait les joueurs de se connecter via Twitter.

DSPVUN2BKH5M - 100 Primo-gemmes, 10 minerais de renforcement mystiques.

CB7UU6KT2H59 - 100 Primo-gemmes, 5 matériaux d'XP.

NTPVU7JTJYPD - 100 Primo-gemmes, 50 000 Moras.

En pages suivantes, vous pouvez retrouver des visuels des nouveautés ainsi que des vidéos de Yoimiya et Sayu.