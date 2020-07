Ghost of Tsushima : pourquoi le verrouillage est-il absent du jeu ?

Le verrouillage d'un ennemi, une mécanique essentielle, est très présent dans le jeu vidéo depuis des générations. Il facilite la vie du joueur qui n'a donc plus besoin de chercher où l'adversaire se trouve, vu que le jeu le fait de lui-même. Si cette option est souvent désactivable dans les options, Sucker Punch a décidé de ne tout simplement pas l'inclure dans sa dernière production, Ghost of Tsushima.

Si ce choix peut paraître étrange dans cette industrie ayant tendance à casualiser les productions afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, Nate Fox, directeur créatif, a expliqué les raisons derrière la décision de supprimer cette fonctionnalité.

En travaillant sur les combats, nous avons regardé des films de samouraïs, qui sont bien sûr une source d'inspiration pour l'ambiance de ce jeu. [...] Les combattants dans ces films doivent souvent déplacer leur attention de façon très fluide d'un ennemi à un autre. Le combat est donc construit autour de l'affrontement de plusieurs ennemis à la fois. Nous avons essayé de donner aux Mongols l'impression d'être une meute de loups.

En effet, les développeurs ont essayé de faire en sorte que le joueur doive se débrouiller et improviser une stratégie sur l'instant pour contrer les coups et repousser les opposants. Le verrouillage automatique aurait concentré les combattants devant le joueur et c'est le contraire de ce que souhaitait Sucker Punch, qui a préféré mettre le personnage au centre de la menace afin de faire ressentir le danger et l'urgence de la situation.

Que pensez-vous de ce choix ?

