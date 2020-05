Ghost of Tsushima sera difficile, c'est son directeur qui le dit

La semaine dernière, PlayStation a diffusé un State of Play entièrement dédié à Ghost of Tsushima. Pendant 18 minutes, le jeu de Sucker Punch s'est dévoilé en détail, la vidéo mettait en avant l'exploration, les charmes omamori, la personnalisation de Jin ou encore le mode Photo, mais le directeur du jeu est revenu sur un point essentiel lors d'un entretien avec IGN : la difficulté.

Si vous pensiez que Ghost of Tsushima serait un jeu d'action et d'aventure simple d'accès, vous allez être déçus, Nate Fox le dit clairement, son titre sera difficile, avec des combats exigeants :

Nous essayons de créer un jeu bien établi dans ce sens, donc quelques coups de l'ennemi vous tueront. Le jeu est très difficile. Nous avons trois mots pour décrire le combat : la boue, le sang et l'acier. Nous honorons absolument la létalité de l'épée. Nous avons regardé des films de samouraïs et les gens tombent après une ou deux frappes, et cela fait partie intégrante du combat. Battre les Mongols au combat sera difficile, mais c'est ce défi qui fait se sentir vivant et la victoire gratifiante. Vous ne pouvez pas simplement courir dans un camp et combattre 5 personnes en même temps, vous serez submergé et vous mourrez.

Jason Connell, directeur artistique et créatif du jeu, rappelle que les joueurs pourront également utiliser les capacités Fantôme de Jin et ainsi se sortir de situations difficiles. Ghost of Tsushima sera donc un jeu demandant de la patience au combat, mais pour les joueurs qui veulent un défi encore plus poussé, il y aura des duels encore plus exigeants, contre d'autres samouraïs expérimentés :

Une chose que nous n'avons pas montrée lors du State of Play et que j'aurais aimé avoir, c'est que le jeu propose des duels contre d'autres épéistes experts. Ce sont des trucs de samouraïs classiques. Ces combats sont incroyablement difficiles et ils sont motivés par la personnalité et sont résolus de la manière la plus cinématographique possible. Vous devez étudier votre adversaire et comprendre comment il attaque pour gagner.

Pour rappel, la date de sortie de Ghost of Tsushima est fixée au 17 juillet 2020, exclusivement sur PlayStation 4.

