GhostWire: Tokyo, les configurations requises sur PC dévoilées

Même si Microsoft a mis la main sur Bethesda, et donc sur Tango Gameworks, le prochain jeu du studio fondé par Shinji Mikami sortira bien en exclusivité consoles sur PlayStation 5. GhostWire: Tokyo est également attendu sur PC, et justement, les configurations requises viennent d'être dévoilées.

Alors, faudra-t-il un monstre de puissance pour faire tourner GhostWire: Tokyo sur ordinateurs ? Eh bien, pas forcément, un i7 et une GTX haut de gamme devraient faire l'affaire et, chose appréciable pour un AAA, le titre ne prendra que 20 Go sur le disque dur, même si les développeurs recommandent un SSD.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits, version 1909 Processeur Intel Core i7 4770K à 3,5 GHz

ou

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7 6700 à 3,4 GHz

ou

AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique NVIDIA GTX 1060

ou

AMD RX 5500 XT (6 Go) NVIDIA GTX 1080

ou

AMD RX 5600 XT (6 Go) Mémoire vive 12 Go 16 Go DirectX Version 12 Espace disque 20 Go d'espace libre Notes Stockage SSD recommandé



La date de sortie de GhostWire: Tokyo est fixée au 25 mars 2022, vous pouvez déjà précommander le jeu à 53,99 € (-10 %) chez Gamesplanet.

