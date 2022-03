Ghostwire: Tokyo, les notes de la presse anglophone

C'est ce 25 mars que Ghostwire: Tokyo sortira en exclusivité sur PS5 et PC, devenant peut-être le dernier titre de Bethesda Softworks à voir le jour chez PlayStation avant quelque temps. Les premiers tests viennent de tomber et les journalistes sont globalement satisfaits, mais assez divisés, comme l'indique la moyenne actuelle de 75/100 sur Metacritic.



La critique la plus récurrente concerne le gameplay, décrit comme original, mais mal équilibré, vite redondant passé le plaisir de la découverte initial. La narration est jugée palpitante, mais des pans du monde ouvert mal mis en scène en ont déçu quelques-uns, sans gâcher leur plaisir pour autant. L'univers fantastique teinté de traditions japonaises en a tout de même séduit plus d'un, l'approche novatrice de Tango Gameworks ayant tout de même fasciné la majorité des journalistes. De rares d'entre eux s'accordent malgré tout sur le fait que Ghostwire: Tokyo est doté d'un potentiel sous-exploité frustrant, freiné par « une histoire terne, des combats monotones et des visuels décevants ».

Lire aussi : BON PLAN sur Ghostwire: Tokyo, où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)