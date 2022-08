God of Ragnarök : l'épopée de Kratos et Atreus rappelée dans une vidéo illustrée, les Mythes de Midgard

Difficile d'être passé à côté, Kratos et son fils Atreus feront bien leur retour en fin d'année dans God of War Ragnarök, avec plusieurs éditions à même de faire craquer les fans et leur compte en banque (du moins si vous avez réussi à en précommander une...). Pour le moment, seul le trailer de l'an dernier nous a fourni des détails sur la prochaine épopée de ce duo et ce n'est pas encore la vidéo du jour qui nous en apprendra davantage. En revanche, si vous n'avez jamais joué à God of War (2018), que ce soit sur PS4 ou PC où le jeu est paru en janvier dernier, Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ont pensé à vous en diffusant un récapitulatif illustré sobrement intitulé Mythes de Midgard, commenté par Felicia Day et Mimir, qui revient sur leur périple. Forcément, les spoilers sont de la partie, vous êtes prévenus.

Bon, il s'agit d'un gros résumé et rien ne vaut le plaisir de jouer au jeu directement. Si vous souhaitez obtenir davantage de détails, un billet a été posté sur le PlayStation Blog, à retrouver en page suivante dans son intégralité.

Mythes de Midgard est une réécriture de God of War 2018. C'est une histoire épique qui suit Kratos et Atreus - un père et un fils - faisant équipe pour surmonter des obstacles insurmontables et déclenchant la plus grande guerre que les neuf royaumes aient jamais vue. Jouez dès aujourd'hui pour redécouvrir ce que vous avez manqué et pour vous préparer au Ragnarök. Kratos et Atreus embarquent dans une quête épique à la recherche de réponses et d'alliés avant le commencement du Ragnarök. Cette suite de God of War (2018), un titre acclamé par la critique, est signée Santa Monica Studio. Kratos et Atreus doivent s'aventurer dans chacun des Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis qu'ils se préparent pour la bataille prophétisée qui sonnera la fin du monde. Kratos et Atreus s'aventurent dans les profondeurs des Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis que les Asgardiens se préparent à la guerre. Lors de leur épopée, ils exploreront des paysages mythiques à couper le souffle, rassembleront des alliés dans différents royaumes et affronteront de terribles ennemis, qu'il s'agisse de monstres ou de dieux nordiques. Alors que la menace du Ragnarök se fait de plus en plus présente, Kratos et Atreus doivent choisir entre la sécurité de leur famille et celle des royaumes...

Pour découvrir la suite, il faudra patienter jusqu'au 9 novembre, date de sortie de God of War Ragnarök sur PS5 et PS4. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 69,99 €.