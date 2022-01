Gord : éditeur connu et cinématique sombre pour le jeu de stratégie dans un univers dark fantasy slave par des anciens de The Witcher 3 et Frostpunk

Team17 aime éditer des jeux plus originaux les uns que les autres, et ce sera encore le cas avec Gord. Le titre avait été annoncé en avril dernier et vient donc de se trouver un producteur de renom pour s'assurer une sortie réussie en 2022 sur PC. Ce jeu d'aventure et de stratégie nous invitera à diriger la Tribu de l'Aube, dans un univers de dark fantasy basé sur le folklore slave. Nous aurons le loisir de développer notre colonie appelée gord, en faisant évoluer notre cité, gérant notre peuple, participant à des missions générées aléatoirement à la difficulté personnalisable, contrôlant de puissantes invocations et en jonglant avec des éléments de survie rappelant Frostpunk et consorts.

Le titre est d'ailleurs créé par Covenant.dev, un nouveau studio de 24 personnes composé d'anciens de CD Projekt RED (The Witcher 3), 11 bits (Frostpunk) et Flying Wild Hog (Shadow Warrior 2). Il sera dirigé par le directeur général, Stan Just, ancien producteur de The Witcher 3: Wild Hunt. Une cinématique teaser a été diffusée au passage.

De l'aventure et de la stratégie dans un univers sombre et fantastique Menez la Tribu de l'aube alors qu'elle s'aventure dans les terres interdites. Terminez des quêtes qui façonnent la personnalité des membres de la tribu et influent sur leur bien-être. Décidez du destin de la communauté. Assurez la survie de votre peuple dans un monde sombre et fantastique inspiré du folklore slave. Un city-builder unique avec des éléments de survie Érigez des palissades, développez des structures et transformez votre gord en métamorphosant une modeste colonie en une impressionnante forteresse. Cependant, l'essor de votre gord ne sera pas chose facile ! Votre peuple est constamment menacé par des tribus ennemies, d'horribles monstres et de mystérieux pouvoirs qui rôdent dans la forêt environnante. Un système de quêtes géré par IA pour garantir la variété Aventurez-vous hors des murs de votre colonie grâce au système de quêtes géré par IA de Gord qui vous garantit de nombreux défis différents à relever. Les objectifs principaux du scénario vous guideront dans votre manière de jouer, alors que des quêtes secondaires générées de manière procédurale et des rencontres fortuites vous mèneront vers des contrées sauvages. Vous y chasserez des créatures légendaires, découvrirez des secrets sur les Anciens ou vaincrez un grave fléau. Attendez-vous à l'inattendu. Des scénarios personnalisés grâce à la génération Vous aurez accès à un large éventail d'options de scénarios. Tentez de remporter la victoire ! Choisissez la voie de la facilité ou préférez un défi impossible : presque tout peut être modifié ! Faites votre choix parmi de nombreux objectifs principaux, sélectionnez la taille du niveau, l'intensité des raids, l'environnement de jeu, le type d'adversaires à affronter, les ressources de départ et même les conditions météorologiques ! N'oubliez évidemment pas les Horreurs. Des systèmes de santé mentale et de fardeau Une population en bonne santé est la clé pour survivre dans Gord. Chaque aspect de la vie de vos colons, de la maladie et la faim à la mort de leurs proches, peut influer sur leur niveau de santé mentale et de fardeau. Surveillez bien ces deux niveaux, car une fois un certain point critique atteint, vos sujets souffriront de dépression ou pourront même fuir votre gouvernance. Libérez de puissantes incantations Satisfaites les dieux grâce à vos prières et ils pourraient vous donner accès à leurs aptitudes en ensorcellement. Certaines incantations sont offensives, d'autres sont défensives, mais elles vous aideront toutes sur le champ de bataille. Cachez des zones à vos adversaires, contrôlez des créatures menaçantes ou déchaînez une rage impie sur tous ceux qui osent s'opposer à vous. Découvrez les mystères du monde dans la Chronique La Chronique raconte l'histoire de l'univers de Gord où se mélangent véritables légendes slaves et un univers fantastique et sombre. Des pages déchirées de la Chronique sont éparpillées dans les paysages du jeu et forment ainsi un défi supplémentaire à relever. Récupérez le plus de pages possible pour comprendre l'origine des dieux, les anciennes dissensions, et les mythiques Chuchoteurs.

Si vous aimez les expériences du genre, Frostpunk: Console Edition est disponible à partir de 35,88 € sur Amazon.fr.