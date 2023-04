Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.32 et ses 4 nouvelles voitures officialisées

Nous n'allions quand même pas finir le mois d'avril sans une nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 ? Après avoir ajouté du 120 fps, une variante du Nürburgring et 5 voitures en mars, Polyphony Digital s'apprête à au moins agrandir le garage avec 4 véhicules cette semaine.



Et comme toujours, Kazunori Yamauchi a joué aux devinettes avec sa communauté en postant les ombres des véhicules que nous pourrons acheter d'ici le 28 avril. Les joueurs pensent ainsi déjà avoir trouvé qu'il s'agirait de la Jaguar XJ220 1992, de la Mercedes AMG GT3 Evo et de Super Formula SF23 en variantes Honda et Toyota issues du championnat automobile japonais. Nous devrions vite découvrir leur identité via un changelog officiel.

Mise à jour : le patch 1.32 sera disponible ce jeudi 27 avril, avec la Jaguar XJ220 ’92, la Mercedes-AMG GT3 ’20 et les Dallara SF23 Super Formula / Toyota ’23 et Dallara SF23 Super Formula / Honda ’23, ainsi qu'une course spéciale Super Formula, deux menus au GT Cafe et autant de paysages en mode Scapes;



Jaguar XJ220 ’92

En 1988, Jaguar a présenté un prototype de sa super voiture de sport au Salon international de l’automobile de Londres, et en 1991, le véhicule final a été dévoilé au Salon de l’automobile de Tokyo sous la forme de la XJ220. La XJ220 doit son nom à sa vitesse maximale de 220 mph (350 km/h), la plus rapide jamais atteinte à l’époque par une voiture commercialisée. Jaguar a confié la production de la XJ220 à Jaguar Sports, une coentreprise avec TWR. TWR a développé la voiture Jaguar Group C et supervisé son équipe de course. Le prototype était équipé d’un moteur V12 à aspiration naturelle, mais la XJ220 présentée à Tokyo était équipée d’un moteur V6 turbo de 3,5 litres de la voiture du groupe C XJR11. Le châssis est un composite d’aluminium en nid d’abeille et de carbone Kevlar, et ressemble fondamentalement à une voiture de course. Un panneau inférieur produisant l’effet de sol a été ajouté au bas de la voiture et d’un point de vue mécanique, la XJ220 ressemblait, encore une fois, à une voiture de Groupe C de route. Bien entendu, l’intérieur de la voiture exhibait les matériaux les plus raffinés, tout comme les autres modèles luxueux de Jaguar. En 1993, Jaguar a inscrit la XJ220 à la classe GT des 24 heures du Mans. Au volant, l’équipe composée de David Coulthard, David Brabham et John Nielsen a terminé la course sans encombre, remportant la victoire dans sa catégorie. Un mois plus tard, cependant, la XJ220 a été disqualifiée en raison d’une infraction au règlement sur l’échappement, et le record établi par ce bolide a été rayé des livres. Plus tard, la XJ220 a été confiée à la célèbre écurie Team Chamberlain, et a continué à participer à des courses GT, dont les 24 heures du Mans.

Mercedes-AMG GT3 ’20

La Mercedes-AMG GT3 est basée sur la voiture de sport Mercedes-AMG GT, laquelle a été dévoilée au public lors du Mondial de l’Automobile de Paris en 2014. Cette voiture de course GT3 homologuée par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) a fait son arrivée sur la scène internationale des sports mécaniques en 2016. Ce modèle mis à jour en 2020 a été dévoilé en 2019 avec l’objectif de réduire davantage ses coûts d’exploitation en tant que voiture de course pour particulier. Des améliorations telles que l’allongement de la durée de vie du moteur et une meilleure protection du radiateur grâce à un avant redessiné contribuent à rendre les coûts élevés d’exploitation d’une voiture GT3 plus abordables pour les équipes privées. En outre, l’aérodynamisme de la voiture a été améliorée par l’ajout d’un splitter avant et d’ailettes, ainsi que d’un grand aileron et d’un diffuseur à l’arrière. Les concepteurs ont également essayé de réduire le poids de la voiture en utilisant de la fibre de carbone pour de nombreuses pièces. La partie inférieure de la calandre a été considérablement élargie, et les feux avant et arrière ont également été modifiés. Bien qu’elle conserve le design distinctif du modèle précédent, les détails de la voiture ont été mis à jour pour correspondre au modèle de production actualisé.

Dallara SF23 Super Formula / Toyota ’23 - Dallara SF23 Super Formula / Honda ’23

L’évolution des voitures de Super Formula a pour objectif de promouvoir le développement durable dans le sport automobile.

Au printemps 2023, la Super Formula, la plus importante série de courses de formule au Japon, a vu les débuts de la nouvelle Dallara SF23 Super Formula. La SF23 utilise un certain nombre de nouvelles technologies issues du projet de durabilité des sports motorisés “SUPER FORMULA NEXT 50” dirigé par Japan Race Promotion, l’organisateur de la Super Formula. Tout d’abord, la carrosserie de la SF23, qui est basée sur la SF19 introduite en 2019, utilise des matériaux biocomposites produits par la société Bcomp. Cela a permis de réduire de 75 % les émissions de CO2 provenant des matières premières et des processus de construction, tout en conservant les mêmes caractéristiques de poids et de rigidité que la précédente coque en fibre de carbone. Les pneus de course fournis par Yokohama Rubber ont également été développés dans une optique de développement durable. Les nouveaux pneus utilisent des matériaux durables tels que des polymères d’origine naturelle et des caoutchoucs recyclés. Bien qu’ils utilisent 33 % de matériaux issus du développement durable, les pneus conservent les mêmes caractéristiques de tenue de route qu’auparavant. Avec les pneus de type Yokohama Carbon Neutral Racing Tires, la voiture devient l’idéal d’une machine de course neutre en carbone, comme le prévoit le projet SUPER FORMULA NEXT 50. Pour atteindre un autre des objectifs de SUPER FORMULA NEXT 50, c.-à.-d. l’augmentation de la valeur ludique, l’aérodynamisme de la voiture a également fait l’objet d’une refonte. Les pilotes auront ainsi plus que jamais l’occasion d’exhiber leurs talents dans les courses rapprochées. Concernant les moteurs, les équipes auront, comme auparavant, le choix entre un modèle Toyota ou Honda.

Circuits mondiaux

La Super Formula a été ajoutée comme nouvelle course aux Circuits mondiaux.

GT Café – Deux menus ajoutés

Menu supplémentaire N°20 : Collection : Shelby (Niveau de collectionneur 41 et plus)

Menu supplémentaire N°21 : Collection : Alpine (Niveau de collection 35 et plus)

