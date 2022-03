Gran Turismo 7 : les notes de la presse anglophone

En fin de semaine sortira Gran Turismo 7, nouveau jeu de course de Polyphony Digital, très attendu par les fans de la franchise qui avaient été un peu déçus de Gran Turismo Sports. En attendant de mettre les mains sur le titre, la presse spécialisée anglophone livre son verdict, et il est positif.

Les testeurs soulignent la richesse du contenu, Gran Turismo 7 propose un tas de choses à faire, la modélisation des véhicules est impressionnante, la prise en main est immédiate, les options de réglages des voitures sont très nombreuses et les temps de chargement sur PS5 sont plus rapides que jamais. Cependant, certains soulignent des environnements pas aussi soignés que les voitures et surtout une certaine austérité dans les menus et l'ambiance générale du jeu.

La date de sortie de Gran Turismo 7 est fixée au 4 mars 2022 sur PlayStation 4 et PS5, vous pouvez le précommander à 53,90 € chez Leclerc.