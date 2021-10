Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, des améliorations du gameplay inspirées de GTA V, selon un résumé en fuite

Visiblement un peu pressé par les fuites, Rockstar Games a confirmé Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sans trop en dévoiler à son sujet. Des détails seront communiqués rapidement avant une sortie à la fin d'année sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, et au premier semestre 2022 sur iOS et Android.

En attendant, c'est donc encore vers les leaks que nous devons nous tourner pour avoir du grain à moudre. Des internautes ont de nouveau découvert des informations sur le projet sur le site de l'éditeur, à savoir un résumé lié à la compilation regroupant Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition. Il rapporte qu'il y aura des améliorations au niveau de l'éclairage, des textures, du field-of-view, et même du gameplay, avec des éléments repris de GTA V.

Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux classiques qui ont déifni un genre avec la trilogie originale Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations à tous les niveaux - notamment un nouvel éclairage et des améliorations environnementales, des textures haute résolution, des distances d'affichage accrues, des commandes et un système de visée du style de Grand Theft Auto V, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec tous les nouveaux niveaux de détail. En achetant Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition sur store.rockstargames.com ou le Rockstar Games Launcher d'ici le 5 janvier 2022, vous bénéficierez d'une remise de 10 $ sur votre prochain achat via le Rockstar Games Launcher ou les Rockstar Web Stores sur les produits éligibles de 15 $ ou plus (les taux de change s'appliquent). La remise expire le 16 janvier 2022. Pour plus de détails/conditions, https://support.rockstargames.com/articles/4407663218067.

Il nous tarde de voir à quoi ressembleront vraiment ces nouvelles moutures, et si elles seront vraiment aussi modernes que Rockstar le prétend. GTA V - Édition Premium est sinon lui achetable à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.