Grand Theft Auto VI : Rockstar Games nous donne un rendez-vous précis pour la première bande-annonce !

Le mois de décembre vient de débuter et une question nous brûlait les lèvres : jusqu'à quand faudra-t-il patienter avant de découvrir la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI ? Fort heureusement, ce ne sera pas bien long. Pour rappel, nous savions depuis le mois dernier qu'elle serait diffusée ce mois-ci puisque Sam Houser l'avait confirmé, et ce dans le cadre du 25e anniversaire de Rockstar Games. Non, le studio ne s'invitera pas lors des Game Awards et il n'en a clairement pas besoin.

C'est via un simple visuel qui va à l'essentiel que Rockstar nous donne donc rendez-vous le mardi 5 décembre à 15h00, heure française pour découvrir le tout premier trailer du prochain épisode de sa licence phare. Est-ce qu'il se nommera bien GTA 6 ? Wait & see. Ce qui est certain depuis les fuites massives de septembre 2022, c'est que la ville de Vice City sera notre terrain de jeu. Les palmiers et l'ambiance visuelle de l'illustration ne font que confirmer cela.

Pour bien faire les choses, nous ajouterons la vidéo à cet article une fois qu'elle sera disponible. De toute manière, il sera difficile de la rater tant elle risque de déchaîner la Toile.

