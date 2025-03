Call of Duty : Activision confirme les espoirs des fans en vidéo

Pour continuer de faire vivre leurs Battle Royale ou leurs jeux live service, les studios usent et abusent tous de la même carte en ce moment, celle de la nostalgie : Overwatch Classique, Tilted Towers dans Fortnite OG, Saison 23 qui sentait bon l'année 2019 pour Apex Legends, et maintenant retour de la première carte pour Call of Duty: Warzone.

Bon, entre les bruits de couloir et la publicité affichée sur le Call of Duty Shop, il n'y avait déjà plus aucun doute, mais c'est désormais officiel : Verdansk va faire son grand retour dans Call of Duty: Warzone à l'occasion de la Saison 3, attendue au début du mois prochain. Activision a confirmé la bonne nouvelle en partageant une courte bande-annonce, rajoutant :

Alors que nous célébrons le 5e anniversaire de Call of Duty: Warzone, il est temps de revisiter un lieu de souvenirs inoubliables.

Les fans de la première heure vont donc pouvoir retourner à Verdansk, tandis que ceux qui ont découvert le Battle Royale free-to-play vont pouvoir fouler son sol pour la première fois dans quelques jours. La Saison 3 sera lancée le 3 avril prochain dans CoD: Warzone et Call of Duty: Black Ops 6, vous pouvez acheter cet opus à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.