Split Fiction : les fans d'EA Games en colère après cette annonce

Aujourd'hui sort Split Fiction, le nouveau jeu de Hazelight Studios, encore une fois édité par Electronic Arts via son label EA Originals. Un jeu exclusivement coopératif qui propose du cross-play et un Pass ami pour s'amuser à deux avec une seule copie sur n'importe quelle plateforme (PC, PS5 et Xbox Series X|S), mais certains joueurs espéraient pouvoir en profiter via le service d'abonnement d'EA Games.

Malheureusement, comme l'a confirmé un community manager sur les forums de l'éditeur, « Split Fiction n'est pas prévu pour être disponible sur EA Play Pro au lancement ». Cette formule uniquement disponible sur PC via EA App coûte tout de même 16,99 €/mois ou 119,99 €/an et certains joueurs n'ont pas hésité à brandir une publicité en anglais affirmant que EA Play Pro donne « un accès illimité à tous les jeux EA Games ». Cependant, l'éditeur a visiblement changé sa politique et, sur le site officiel français de l'offre, il est désormais indiqué qu'EA Play Pro permet de jouer « aux éditions Premium d’une sélection de nouveautés, plusieurs jours avant leur sortie » et d'obtenir « un accès illimité à une bibliothèque de licences populaires et d'éditions Premium de jeux Electronic Arts ». En clair, tout le catalogue de nouveautés d'Electronic Arts n'est pas disponible, seulement « une sélection »...

Comme le rappelle Eurogamer, It Takes Two et A Way Out, les précédents jeux de Hazelight Studios, sont disponibles dans l'abonnement, le catalogue vient d'accueillir EA SPORTS FC 24 et F1 24, mais Dragon Age: The Veilguard est absent, alors qu'il est offert aux abonnés PlayStation Plus ce mois-ci. Étonnante logique.

Bien évidemment, les utilisateurs sont en colère et le font savoir sur le forum de l'éditeur en menaçant d'annuler leur abonnement. EA Games précise tout de même qu'il « explore toujours des moyens de proposer davantage de jeux intéressants » aux abonnés. Pour jouer à Split Fiction, il faut donc passer à la caisse, le titre est disponible à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

