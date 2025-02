Les développeurs de Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'attaquent à une grosse licence Hasbro

Saber Interactive et Focus Entertainment ont frappé fort l'année dernière avec Warhammer 40,000: Space Marine 2, un excellent jeu de tir et d'action axé sur la coopération qui nous plonge dans l'univers futuriste de Games Workshop. Les studios vont évidemment continuer à publier des mises à jour, Datavault est sorti tout récemment, mais Saber Interactive se lance déjà dans une autre aventure.

Comme le rapporte Polygon, Saber Interactive va développer un jeu vidéo AAA basé sur une grosse franchise de Hasbro. Aucun nom n'a été donné pour l'instant et il y a l'embarra du choix : Donjons et Dragons, Magic : L'Assemblée, Transformers, G.I. Joe, Action Man, M.A.S.K., Monopoly, Cluedo, Beyblade, My Little Pony, Peppa Pig, Furby, etc.. Bon, Chris Cocks, CEO de Hasbro, vante spécifiquement la technologie Swarm de Saber Interactive, alors à moins d'imaginer un jeu vidéo avec des hordes de pelluches parlantes, il faudra plutôt s'attendre à une licence déjà axée vers l'action, dans la lignée de World War Z et Space Marine 2.

Hasbro rappelle qu'il a plusieurs projets de jeux vidéo en cours de production, le succès de Baldur's Gate 3 lui a donné des ailes et même chez Saber Interactive, plusieurs jeux sont en cours de développement : Jurassic Park: Survival et RoadCraft. Mais Chris Cocks précise bien que c'est l'équipe derrière Warhammer 40,000: Space Marine 2 qui s'occupe du projet AAA de Hasbro. Il y a fort à parier qu'il s'agira d'un gros jeu d'action et, si vous n'avez pas encore fait le titre avec des Ultramarines, il est disponible à partir de 38 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.