Palworld : une fonctionnalité ultra attendue arrive très vite

Cela fait maintenant un peu plus d'un an que Pocketpair a lancé Palworld, un jeu de survie avec de la capture de créatures. Un titre qui a rencontré un énorme succès sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S (merci le Game Pass) et qui a eu droit à un portage sur PlayStation 5, alors qu'il n'est qu'en Early Access. Il manque donc pas mal de contenu, dont une fonctionnalité très demandée par les joueurs, qui arrivera dans les prochains jours.

Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux et Steam, Pocketpair annonce que le cross-play sera rajouté dans Palworld via une mise à jour gratuite fin mars. L'attente ne devrait plus être très longue, les joueurs vont enfin pouvoir parcourir l'aventure en coopération avec leurs amis sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One. Le développeur japonais donnera davantage d'informations le jour du lancement de cette mise à jour.

Voilà qui devrait grandement relancer la hype autour de Palworld, comme après chaque mise à jour. Vous pouvez découvrir le jeu via le Game Pass Ultimate, l'abonnement de trois mois est disponible contre 44,99 € sur Amazon.