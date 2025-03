inZOI : il va falloir un gros PC gaming pour profiter du Sims-like

Dans deux semaines, Krafton lancera InZOI, un simulateur de vie qui compte bien concurrencer Les Sims grâce à des graphismes réalistes. Le titre est prometteur et de nombreux joueurs attendent avec impatience de le découvrir à la fin du mois, mais il faudra avoir un PC à la hauteur pour en profiter pleinement.

Aujourd'hui, les développeurs font le point sur les configurations requises pour faire tourner InZOI. Sans surprise, il faudra un PC récent pour admirer les graphismes en très haute résolution, voici les configurations :

Minimum Moyen Recommandé Haut Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Processeur Intel Core i5-10400

ou

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-11700

ou

AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i7-12700K

ou

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-14700K

ou

AMD Ryzen 7 9800X3D Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM 32 Go de RAM Carte graphique NVIDA RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 5600 XT

(6 Go de VRAM) NVIDA RTX 3060

ou

AMD Radeon RX 6600

(8 Go de VRAM) NVIDA RTX 3070 (8 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go de VRAM) NVIDA RTX 4080 (16 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go de VRAM) DirectX Version 12 Connexion Connexion Internet requise Stockage 40 Go 50 Go 60 Go 75 Go



InZOI sera donc plutôt gourmand, sans surprise. Krafton entre un peu plus dans les détails et recommande l'utilisation d'un SSD pour une expérience de gameplay plus fluide, tout en partageant quelques préréglages adaptés aux graphismes ou aux performances :

Minimum Moyen Recommandé Haut Meilleurs graphismes - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Performance

- Ray Tracing : Activé

- Préréglage : Bas - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Performance

- Ray Tracing : Activé

- Préréglage : Moyen - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Équilibré

- Ray Tracing : Activé

- Préréglage : Haut - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Qualité

- Ray Tracing : Activé

- Préréglage : Très haut Meilleures performances - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Ultra Performance

- Ray Tracing : Désactivé

- Préréglage : Très bas - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Performance

- Ray Tracing : Désactivé

- Préréglage : Bas - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Performance

- Ray Tracing : Désactivé

- Préréglage : Moyen - NVIDIA DLSS Super Resolution / AMD FSR 3 / XeSS : Équilibré

- Ray Tracing : Désactivé

- Préréglage : Haut



Afin d'expliquer tout ça plus simplement, les développeurs partagent une vidéo de gameplay montrant les différences visuelles entre les réglages. Pour rappel, la date de sortie d'inZOI est fixée au 28 mars 2025, sur PC en Early Access sur Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.