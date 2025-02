BON PLAN : un gros PC gaming déjà monté en promotion

Si certains joueurs préfèrent jouer sur ordinateur, encore faut-il passer par la case montage, après avoir soigneusement sélectionné et commandé tous les composants nécessaires. Heureusement, de nombreuses boutiques proposent des tours déjà montées, à l'instar de Grosbill qui casse le prix d'un PC gaming particulièrement intéressant.

Le PC Gamer Fringant - Spécial Noël n'a visiblement pas trouvé sa place sous le sapin, malgré la présence d'un processeur AMD Ryzen 5 7600X, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, de 32 Go de RAM DDR5 et d'un SSD NVMe 1 To. Habituellement vendu 1 699,99 €, le PC Gaming Fringant passe à 1 399,99 €, une belle affaire si vous êtes à la recherche d'une tour déjà montée. Voici les principaux composants embarqués dans l'ordinateur :

Boîtier PC M.RED ELITE BLACK Rainbow ARGB MR-006

Processeur AMD Ryzen 5 7600X - 5.3GHz/38Mo/AM5

Carte mère MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - B650/AM5/DDR5

Mémoire PC Kingston KF556C40BBK2-32 (2x16Go DDR5 5600Mhz)

Disque SSD Crucial P3 Plus - 1To M.2 NVMe Gen4

Watercooling M.RED Serenity 360 - AIO 360mm ARGB

Carte graphique Asus DUAL-RTX4070S-O12G-EVO OEM

Alimentation M.RED MRG-750G - ATX 750W - 80+ GOLD

Sans système d'exploitation PC Gamer Fringant - Spécial Noël à 1 399,99 € chez Grosbill