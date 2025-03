PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mars 2025 dévoilés, dont un excellent metroidvania

Après les trois jeux offerts à l'ensemble des abonnés, qui peuvent être récupérés depuis la semaine dernière, Sony Interactive Entertainment dévoilé comme à son habitude le prochain arrivage à destination des Catalogues des Jeux et des Classiques. En février, les joueurs avaient notamment pu découvrir en day one la première partie de Lost Records: Bloom & Rage, quoi de neuf cette fois ? Eh bien, les trois Armored Core qui étaient prévus en feront partie, de même que l'excellent Prince of Persia: The Lost Crown (lire notre test) et d'autres productions sympathiques.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 12 jeux qui seront ajoutés le mardi 18 mars. Après deux mois sans nouveauté, les possesseurs du PlayStation VR 2 auront cette fois un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Compte tenu du fait que le casque de réalité virtuelle a vu son prix diminuer, ce n'est sans doute pas anodin.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux UFC 5 (PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS5, PS4)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS5, PS4)

Arcade Paradise (PS5, PS4)

Bang-On Balls: Chronicles (PS5, PS4)

You Suck at Parking (PS5, PS4)

Syberia - The World Before (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 et Catalogue des Classiques Arcade Paradise VR (PSVR 2)

Armored Core (PS1)

Armored Core: Project Phantasma (PS1)

Armored Core: Master of Arena (PS1)

