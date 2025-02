Personne n'a acheté cette édition collector à 340 000 €

Les éditions collector dans le monde du jeu vidéo sont généralement assez classiques. Les fans ont droit au jeu dans son format physique, quelques goodies, un steelbook et une jolie statuette, dont la qualité dépend du prix. Mais certains éditeurs veulent marquer le coup et font n'importe quoi, à l'instar de Techland. En 2015, le studio dévoilait Dying Light: My Apocalypse Edition, avec un voyage en Pologne, des leçons de Parkour, un match Be The Zombie avec les développeurs, des lunettes de vision nocturne, quatre copies du jeu avec leurs steelbooks dédicacés, deux casques Razer Tiamat, une statuette à taille humaine d'un Rapace (un zombie du jeu) ainsi que le visage de l'acheteur intégré dans le jeu. Mais le clou du spectacle était la maison conçue pour résister à une apocalypse zombies. Le tout pour 250 000 £, ce qui faisait à l'époque environ 340 000 € (mais aujourd'hui seulement 300 000 €, ce qui reste une sacrée somme).

Cette édition collector improbable a évidemment permis de mettre en lumière le jeu et elle était surtout unique. 10 ans plus tard, qu'en est-il ? Eh bien Insider Gaming s'est posé la question et a interrogé Techland, la responsable presse Paulina Dziedziak a répondu très sérieusement :

C'était un coup de pub qui a attiré l'attention des médias en raison de son côté fou et extravagant. Ça a été conçu pour générer un buzz autour de la sortie du jeu. Ça a cependant fait un excellent travail pour faire connaître le jeu ! Mais personne ne l'a acheté – heureusement, je suppose !

Un coup de pub qui ne s'est jamais réellement concrétisé, avouons qu'il fallait être un peu fou pour lâcher une telle somme. Depuis toutes ces années, la franchise Dying Light a rencontré un énorme succès, elle compte 45 millions de joueurs avec seulement deux épisodes (mais de multiples rééditions). Les fans attendent désormais avec impatience Dying Light: The Beast, attendu cet été. D'ici là, vous pouvez retrouver Dying Light 2 - Stay Human Deluxe Edition à partir de 44,14 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.