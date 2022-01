GRID Legends : 40 minutes de gameplay et de vrais acteurs dans une longue présentation du mode En route vers la gloire

Codemasters avait de nouvelles choses à nous montrer sur son GRID Legends cette semaine. Et si la bande-annonce entre prises de vue réelles et gameplay avec Ncuti Gatwa, acteur derrière le personnage principal du mode Histoire, ne vous a pas suffi, cette présentation de plus de 40 minutes avec des courses à gogo devrait vous plaire.

Pour faire suite aux 17 minutes de jeu commentées du mois dernier, les développeurs viennent de lâcher une très longue séquence dédiée à En Route pour la Gloire, la première campagne scénarisée de la série GRID. Nous découvrons qu'il n'y aura pas de personnages modélisés via de la motion capture pour développer l'histoire des GRID World Series, mais tout simplement des cinématiques live-action, avec de vrais acteurs dans des décors bien concrets optimisés grâce à la XR (réalité étendue). Des scènes serviront ainsi de transition entre les différentes épreuves, mais l'accent ne sera visiblement pas mis sur la personnalisation des véhicules dans ce mode.



Si le concept vous plait, la date de sortie de GRID Legends est fixée au 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

