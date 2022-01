GRID Legends : l'acteur Ncuti Gatwa et la supercar Tushek TS 900 Racer Pro, un cocktail resplendissant dans un trailer avec du gameplay

Le premier jeu de Codemasters sous le giron d'Electronic Arts sera GRID Legends, le premier épisode de la franchise à être doté d'un mode scénarisé. Son contenu, sa date de sortie et ses éditions spéciales avaient été dévoilés en décembre dernier, mais l'éditeur a encore bien des facettes de l'expérience à nous montrer.

À commencer par Valentin Manzi, le héros du mode En route pour la gloire qui sera campé par Ncuti Gatwa, connu pour incarner le personnage de Eric Effiong dans la série Sex Education de Netflix. Le comédien se met dans la peau du protagoniste le temps d'une bande-annonce entre gameplay à bord de la Tushek TS 900 Racer Pro, dont la présence dans le garage est confirmée au passage, et prises de vues réelles à la lumière travaillée.

Tushek fait ses débuts dans le jeu vidéo GRID Legends avec l'ajout de la TS 900 Racer Pro. Avec seulement 12 exemplaires dans le monde, cette voiture hybride exclusive deviendra l'une des préférées des joueurs grâce à sa maniabilité, ses performances et sa vitesse de pointe de 380 km/h. Le TS 900 Racer Pro est l'hypercar la plus légère du marché, chacun de ses composants étant conçu pour réduire son poids et offrir une expérience de course ultime. Dans le jeu, la TS 900 Racer Pro procure toutes les sensations que les joueurs peuvent attendre d'une hypercar et mettra au défi les pilotes les plus accomplis sur des circuits urbains et traditionnels.

« Ce fut un plaisir de travailler avec Ncuti. Son interprétation de Valentin Manzi a propulsé notre mode histoire, Driven to Glory, à un autre niveau, et nous savons que ses fans apprécieront de piloter à ses côtés », a déclaré John Merchant, Brand Director chez Codemasters. « Les joueurs comprendront maintenant ce qu'il faut pour participer aux GRID World Series et il faudra plus que de la concentration et quelques bons réflexes pour gagner. »