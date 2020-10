GROOD : un shoot'em up boosté au heavy metal daté sur consoles

Après être sorti sur la plateforme de Valve en mars 2018, GROOD débarque sur PlayStation 4, Xbox One et Switch le 23 octobre prochain. GROOD est un shoot’em up indépendant développé par Claudio Catalano, CC_ARTS et édité par Drageus Games. Le titre offre toute la difficulté des shoot’em up, à savoir des ennemis toujours plus nombreux et plein de rayons lasers à l’écran, le tout sur du heavy metal déchaîné.





Sur le trailer de gameplay publié à l’occasion de sa sortie sur Steam deux ans plus tôt, le petit personnage mitraille tout ce qui bouge, notamment des vaisseaux verts armés jusqu’aux dents. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, voici ce qui vous attend.

GROOD est un shoot'em up 2.5D indépendant composé de pièces détachées de robots et de heavy métal. Le gameplay allie des mécanismes de shoot'em up classiques à des graphismes modernes low poly, des particules, des shaders et une bande-son hardcore. Voyagez à travers différents environnements et toutes sortes de conditions météorologiques, du jour au soir. Annihilez une armée de machines, et ensuite, anéantissez leurs chefs, allez jusqu'au bout pour confirmer que votre bataille a porté ses fruits. Voyagez à travers les bois, les marécages, les villes, les terres gelées, les déserts et plus encore. Le système météorologique dynamique du jeu signifie que votre bataille se déroulera dans un contexte différent à chaque fois que vous jouez. Une forêt sera très différente sous la pluie au lever du soleil, sous le soleil de midi et pendant une nuit de neige. Principales caractéristiques Gameplay super rapide.

Des conditions météorologiques dynamiques pour une expérience différente à chaque fois que vous jouez.

Plusieurs boss finaux.

Plusieurs armes.

Cycle jour / nuit. Combattez tôt le matin, l'après-midi ou la nuit !

Plus de 30 succès difficiles à obtenir.

Classement mondial : battez vos amis et les joueurs du monde entier !

Bande sonore composée de metal hardcore.

Si vous voulez accueillir le titre, vous pouvez acheter une Xbox One S à 257,48 € sur Amazon.