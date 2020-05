GTA Online : pistolets gratuits, bunkers et Itali GTO à l'honneur cette semaine

Les joueurs risquent d'être nombreux à se lancer dans GTA Online ces prochains jours. Grand Theft Auto V est en effet offert cette semaine l'Epic Games Store, alors cela devrait se faire sentir sur les serveurs.

Côté nouveau contenu, Rockstar Games fait dans le traditionnel, avec des récompenses doublées dans les missions de Trafic d'Armes et les Épreuves Bunker, une Grotti Itali GTO à gagner au casino ou encore quelques promotions. La belle surprise, c'est que jusqu'au 21 mai, tous les pistolets sont gratuits chez Ammu-Nation. Oui, tous !

Récompenses doublées dans les missions de vente de Trafic d'armes et vitesse de recherche accrue

Posséder un stock d'armes pas vraiment légales est généralement dangereux. Mais plus le risque est élevé, plus les récompenses le sont aussi. Cette semaine, la vitesse de recherche et les gains des missions de vente de Trafic d'armes sont doublés, alors la demande est au plus haut. Votre offre est-elle prête à suivre ?

Bonus dans les Épreuves bunker

Los Santos est une ville assez superficielle : la moitié des surfaces commerciales est réservée aux agents, aux chirurgiens plastiques et aux émissions de télé-réalité. Elle fonde sa puissance sur la vanité et le narcissisme. Il n'est donc pas étonnant que la véritable action se trame sous terre. Les Épreuves bunker en sont la preuve : affrontez vos adversaires dans des espaces confinés et étroits, à des kilomètres sous la surface de la Terre. Et si vous en sortez victorieux, vous gagnerez des GTA$ et RP doublés.

Roue de la Fortune

Faites tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner le grand prix de la semaine, une Grotti Itali GTO personnalisée, ornée du motif Course urbaine. Une sportive si svelte qu'il vous faudra peut-être faire un régime draconien rien que pour monter dedans.

Promotions

Cette semaine, Ammu-Nation célèbre les armes de poing : tous les pistolets sont gratuits. Oui, vous avez bien lu : gratuits, gratis, rien à dépenser. Venez voir, et faites passer l'info.