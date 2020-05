GTA Online : des récompenses doublées pour les motards et la Coil Cyclone à l'honneur cette semaine

Nous avons été gâtés avec les nouvelles missions de Gerald il y a quelques semaines dans GTA Online, alors il ne faut pas attendre de réelle nouveauté avant quelque temps. Rockstar Games continue ainsi sur sa routine habituelle avec des réductions sur quelques voitures ou encore une version spéciale de la Coil Cyclone à débloquer via la Roue de la Fortune.

Le bonus de progression de la semaine concerne sinon cette fois les motards, avec des récompenses doublées dans les missions de vente et les contrats liés au monde des bikers. Les courses polymorphes bénéficient elles de GTA$ et RP doublés, tandis qu'il est toujours possible de récupérer 500 000 GTA$ gratuitement pour ceux qui ne l'auraient pas fait.

Bonus pour les motards dans GTA Online (du 7 au 13 mai)

Pour la plupart des résidents du sud de San Andreas, la vie est synonyme de contrebande précieuse, d'armes brutales, de motos rugissantes et de vestes en cuir. Cette semaine, les amateurs de bécanes pourront maximiser les profits de leurs lieux de production et de leurs trafics illégaux grâce à des récompenses doublées dans toutes les missions de vente de motards et tous les contrats de QG jusqu'au 13 mai.

Si vous êtes incapable de rester fidèle à un seul type de véhicule, prenez le contrôle de supersportives, de motos, d'avions et plus dans une série de courses techniques : les courses polymorphes Rockstar rapportent toutes des GTA$ et RP doublés.

Roue de la Fortune

Une fois les poches pleines, faites tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Le grand prix de la semaine est une Coil Cyclone très convoitée.

Bonus de GTA$

N'oubliez pas de jouer à GTA Online d'ici la fin du mois de mai pour obtenir gratuitement 500 000 GTA$. Vous recevrez automatiquement vos GTA$ sur votre compte Maze Bank dans un délai de sept jours.

Réductions

Gérez toutes vos affaires depuis le même endroit grâce à -30 % sur le Terminal de contrôle global de la salle d'arcade. Les pilotes de course pourront aussi profiter de promotions sur des véhicules haut de gamme, dont la Benefactor Krieger ultra-rapide.

-35 % sur la Principe Lectro

-40 % sur la Nagasaki Shotaro

-30 % sur la Benefactor Krieger

-40 % sur la Pegassi Tempesta

-35 % sur la Pegassi Toros

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club pourront profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay, ainsi que de 80 % de réduction sur la Pfister 811 et de 60 % de réduction sur la Declasse Yosemite drift. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.