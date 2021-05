Guilty Gear: Strive, conflit politique et paix mondiale dans un riche trailer pour le scénario, le casting anglais dévoilé

Ce week-end, Arc System Works organisait une deuxième bêta ouverte de Guilty Gear: Strive, qui a donc pris fin à 16h59 et permettait cette fois de jouer avec l'intégralité du roster, même I-No et Anji Mito. Histoire de bien marquer le coup pour clôturer cet évènement, nous avions ensuite rendez-vous dès 17h10 pour découvrir une bande-annonce du jeu dédiée à son scénario, un élément que nous n'avions pu qu'entrapercevoir en début d'année.

Bande-annonce en angais

Au-delà de la simple bagarre, la Team Red d'Arc System Works et son directeur Daisuke Ishiwatari vont donc conclure la lutte de Sol Badguy face à That Man, ou Asuka R. Kreutz de son vrai nom, le créateur des Gears ayant justement transformé l'ancien Chevalier Sacré en ce qu'il est désormais. La vidéo introduit justement d'entrée le Tome des origines, dont les connaissances ont permis à l'humanité d'utiliser la magie au cours du 21e siècle fictif de la licence et qui est entre les mains d'Asuka. La menace de ce dernier sera au cœur des préoccupations du G4 se tenant à la Maison-Blanche et des différents combattants du jeu, alors qu'il va chercher à réaliser une expérience de « paix mondiale ». Est-ce lui derrière le lancement d'un missile sur Illyria, qui est pour rappel l'alliance de trois royaumes européens dont Ky Kiske et Leo Whitefang en sont deux des rois, et donc le déclenchement d'une possible nouvelle guerre mondiale ? L'intrigue a en tout cas de quoi captiver et devrait ravir les fans du lore de la licence.

Par ailleurs, l'intégralité du casting de doublage anglais a été dévoilée :

Sol Badguy (doublé par David Forseth) ;

Zato=1 (doublé par Matthew Mercer) ;

Chipp Zanuff (doublé par Ed Bosco) ;

Nagoriyuki (doublé par Evan Michael Lee) ;

Anji Mito (doublé par Kae Min) ;

Leo Whitefang (doublé par Jamieson Price) ;

Ky Kiske (doublé par Sean Chiplock) ;

Potemkin (doublé par Armen Taylor) ;

Axl Low (doublé par Alexander Gross) ;

Vernon (doublé par Anthony Alabi) ;

Faust (doublé par Kaiji Tang) ;

May (doublée par Eden Riegel) ;

I-No (doublée par Amber Lee Connors) ;

Millia Rage (doublée par Tara Platt) ;

Giovanna (doublée par Lilimar) ;

Ramlethal Valentine (doublée par Laura Stahl) ;

Asuka (doublé par Derek Stephen Prince) ;

Gabriel (doublé par Richard Epcar) ;

Aria (doublée par Nicole Tompkins) ;

Erica (doublée par Sarah Williams) ;

Goldlewis (doublé par Steve Barr).

Bande-annonce en japonais

La date de sortie de Guilty Gear: Strive est fixée au 11 juin sur PS5, PS4 et PC, avec un accès anticipé dès le 8 juin. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 59,99 € sur la dernière console de Sony.