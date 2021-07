Gundam Evolution : un FPS en équipe annoncé sur PC en free-to-play, une bêta fermée déjà datée

Les amateurs de mechas ont de quoi faire en ce moment. Après avoir dévoilé la date de sortie de son T-RPG Super Robot Wars 30, qui sortira sur PC dans le monde entier, Bandai Namco dévoile ce jeudi un nouveau jeu mettant en scène les robots de la licence Gundam. Non, il ne s'agit pas encore de celui annoncé dans le cadre du Mobile Suit Gundam SEED Project Ignited, mais d'un free-to-play intitulé Gundam Evolution.

Pour le moment, nous savons seulement qu'il s'agit d'un FPS jouable en équipe en 6v6, donc en ligne, dont la sortie est prévue en 2022 à travers le monde, au minimum sur PC puisqu'une bêta fermée va y être organisée le mois prochain au Japon, les 8 et 9 août. Chaque mecha disposera de ses propres capacités et diverses règles et cartes sont attendues pour varier les plaisirs. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous le 17 juillet à 13h00 pour un live que vous pourrez suivre via le flux YouTube ci-dessous.

Si vous cherchez un jeu Gundam sur consoles, Amazon propose Gundam Versus sur PS4 au prix de 24,99 €.