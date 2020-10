Gunnar lance ses lunettes Assassin's Creed Valhalla Edition pour gamers

Quand de gros jeux sortent, les constructeurs d'accessoires s'en donnent à cœur joie pour proposer des produits officiels, et cette semaine, c'est Gunnar Optiks qui vient de lancer ses Enigma Assassin's Creed Valhalla Edition, des lunettes teintées pour gamers aux couleurs du jeu d'Ubisoft.

Ces nouvelles lunettes sont donc basées sur le modèle Enigma, avec une monture en nylon robuste, bloquant 65 % de la lumière bleue émise par les écrans, dans le but de réduire la fatigue oculaire. La paire est livrée avec une pochette, un chiffon de nettoyage et un étui. Sarah Buzby, NCSA Consumer Products and Licensing VP, déclare :

Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le lancement de l'Enigma Assassin’s Creed Valhalla Edition de Gunnar. Gunnar crée des lunettes de jeu de qualité supérieure, et nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec eux sur ce lancement. Nous sommes impatients que le produit soit entre les mains des fans.

Georgina Petrie, directrice du marketing, des jeux et de la marque Gunnar Optiks, rajoute :

Ubisoft est depuis longtemps une locomotive dans le monde du jeu et nous sommes fiers de cette conception collaborative, qui, selon nous, est une véritable extension de l'expérience du jeu vidéo. Nous savons que les fans d’Assassin’s Creed sont un groupe de joueurs passionnés et qu’ils vont se perdre pendant de nombreuses heures à explorer et à « vivre » virtuellement dans cet incroyable monde viking. Notre rôle à jouer dans leur expérience est simplement d'être là pour les aider à jouer plus longtemps, tout en protégeant leurs yeux.

Les Enigma Assassin's Creed Edition sont disponibles en précommande à 59,99 £ (environ 66 €), vous pouvez également retrouver les Vayper Onyx à 79,94 € sur Amazon.fr.