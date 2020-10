Assassin's Creed Valhalla est gold, aucun retard possible

La semaine a été chargée pour Assassin's Creed Valhalla, qui a déjà eu droit à une bande-annonce de gameplay avec le Vinland, Asgard et Excalibur, mais en interne, les choses ont aussi bien bougé, car Ubisoft vient d'annoncer que le développement de son jeu de rôle et d'aventure est terminé.

Assassin's Creed Valhalla est passé Gold ????



???? Plus que 25 jours pour mener votre aventure viking ! pic.twitter.com/j8od7NqRVl — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) October 16, 2020

Oui, Assassin's Creed Valhalla est passé aujourd'hui gold, il est donc prêt pour partir au pressage et en validation chez les différents constructeurs de consoles, aucun retard ne sera donc à déplorer, nous retrouvons bien Eivor le 10 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S et Google Stadia, puis à partir du 12 novembre sur PlayStation 5.

Si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez précommander Assassin's Creed Valhalla en édition limitée à 64,99 € sur Amazon.fr.

