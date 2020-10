Assassin's Creed : Darby McDevitt présente le lore de la licence dans une nouvelle série de vidéos avant la sortie de Valhalla

C'est en 2007 que le tout premier Assassin's Creed voyait le jour, et la licence a depuis énormément évolué, se développant aussi bien à travers la série de jeux principaux et des titres secondaires, mais aussi via différents projets cross-médias (métrages, bandes dessinées au sens large, romans). Il est vrai qu'il est donc facile de s'y perdre, et les nouveaux joueurs ayant été introduits à la saga par Origins ou Odyssey, ou qui débuteront carrément avec Assassin's Creed Valhalla, n'ont pas forcément pu se familiariser comme il se doit avec la Confrérie et autres éléments du lore assez touffus. C'est sans doute dans cette optique qu'une nouvelle série de vidéos vient d'être lancée.

Ce guide vidéo du lore est narré par Darby McDevitt, le directeur narratif de Valhalla, qui a œuvré précédemment sur d'autres épisodes. Pour commencer, il explique donc ce qu'est la Confrérie des Assassins, créée en Égypte par Aya et Bayek (Origins) et ayant pris bien des formes dès lors, jusqu'à nos jours avec les cellules disséminées à travers le monde et se cachant d'Abstergo. Faits notables et traits d'humour sont rapidement évoqués de façon claire en allant à l'essentiel, car il y aurait énormément plus à en dire évidemment. La prochaine vidéo se penchera sur les Templiers, l'autre force majeure de cet univers fictif.

Quant à Assassin's Creed Valhalla, il est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+) et Stadia, puis le 12 novembre sur PS5, avant d'arriver sur la chaîne d'Ubisoft sur Amazon Luna par la suite. Vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon.

