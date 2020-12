Assassin's Creed : l'Animus et le Présent présentés dans deux vidéos dédiées au lore par Darby McDevitt

Avant même le lancement d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft avait lancé une série de vidéos servant à donner quelques explications de base sur les éléments principaux de sa licence, à commencer par la Confrérie des Assassins. Le mois dernier, ce sont les Templiers et la Première Civilisation, les Isus, qui ont été au cœur de ces courtes séquences. Désormais, place aux deux piliers de la narration que sont l'Animus et le Présent, les segments de jeu concernant ce dernier ayant longtemps fait débat, et ce n'est pas près de s'arrêter.

Pour ne pas changer, c'est le directeur narratif d'Assassin's Creed Valhalla, Darby McDevitt, qui est aux commentaires. Il explique ainsi que l'Animus a été créé par Abstergo, la société servant de façade aux Templiers à notre époque, et qui permet de revivre les mémoires génétiques. Si les premières versions se limitaient aux souvenirs des ancêtres du sujet placé dans la machine jusqu'à Assassin's Creed III, le concept s'est ensuite étendu dès Black Flag à l'ADN d'autres personnes. Puis vint Origins avec l'Animus HR-8 et l'HR-8.5 dès Odyssey, dont les échantillons peuvent provenir de n'importe quelle source.

Pour autant, la base du concept reste la même, l'utilisateur revit le passé de la personne dont provient l'ADN. Les évènements sont donc fixes et ne peuvent être modifiés, puisqu'il ne s'agit pas d'une machine à voyager dans le temps. Par ailleurs, dans les anciens jeux, il fallait également synchroniser les différentes mémoires dans l'ordre pour accéder au souvenir désiré, ce qui servait au passage de structure narrative. Depuis le passage au RPG, cette linéarité a été perdue au profit d'une plus grande flexibilité, dont des choix de dialogue, sans pour autant remettre en cause le concept. Autre chose qui ne change pas, plonger dans l'Animus n'est pas sans risque et peut entraîner un Effet de transfert, ce qui a pour conséquence chez le sujet de voir des éléments du passé dans la réalité.

Et tout cela nous conduit donc à la dernière vidéo parue dédiée au Présent, le cadre de l'intrigue malgré son désamour d'une partie des joueurs pour des raisons variées. Malgré le fait que le premier Assassin's Creed date de 2007, l'intrigue prenait alors place en 2012 et mettait en scène Desmond Miles, kidnappé par Abstergo dans le but de mettre la main sur des Fragments d'Éden en raison de ses ancêtres Assassins, dont nous avons ensuite revécu les mémoires. S'est ajoutée une menace de fin du monde tombant justement le 21 décembre 2012 et, spoiler, il s'est sacrifié pour l'empêcher. Cette date est depuis fêtée par les fans comme l'Assassin's Creed Day.

De Black Flag à Syndicate, c'est assez brouillon et la vidéo n'en parle pas pour le coup, passant directement à Layla Hassan avec Origins en 2017. Si dans ce dernier, les évènements avec elle ne semblaient pas spécialement importants, elle a tout de même eu accès à la Vérité empirique à travers six temples présents en Égypte dans la simulation du passé de Bayek. Et, oui, la catastrophe empêchée par Desmond a seulement été retardée, d'où le Présent de Valhalla. Odyssey n'a été qu'une parenthèse lors l'intégration de Layla de la Confrérie alors qu'elle revivait les souvenirs de Kassandra (oui, c'est elle qui est canon, pas Alexios), ce qui l'a tout de même conduit à récupérer le Bâton d'Hermès avec les conséquences que les joueurs connaissent...

Si vous n'avez pas encore joué à Assassin's Creed Valhalla, vous êtes donc désormais parfaitement à jour avec ce qu'il faut savoir de nécessaire avant de vous y lancer. Le jeu est actuellement vendu 49,99 € sur Amazon en Limited Edition.

Lire aussi : TEST de Assassin's Creed Valhalla : une épique saga destinée au succès