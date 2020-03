Half-Life: Alyx, heure de sortie, pré-téléchargement et offre avec le Vive Cosmos Elite

La sortie de Half-Life: Alyx est entourée d'une certaine ambivalence : d'un côté, l'excitation de découvrir une nouvelle aventure autour de la saga culte après tant d'années de silence, de l'autre, le fait qu'il s'agisse d'une exclusivité VR la rendant peu accessible. C'est dans ce contexte un peu spécial que Valve va tenter d'en faire un succès la semaine prochaine.

La date de sortie du jeu est depuis peu fixée au 23 mars 2020, pour les casques Valve Index, Oculus Rift, Windows Mixed Reality et HTC Vive. Pour les plus impatients, Half-Life: Alyx en dit plus sur son calendrier : le lancement est prévu précisément pour le 23 mars 2020 à 10h00 heure du Pacifique, soit 18h00 heure française, et vous pourrez pré-télécharger les données dès ce vendredi 20 mars pour débuter l'aventure directement à l'instant T.

Sinon, un partenariat avec HTC va avoir lieu, alors que les acquéreurs du casque VIVE Cosmos Elite auront droit à un code pour télécharger Half-Life: Alyx. L'offre est valable dès maintenant et jusqu'à une date indéterminée, mais si vous voulez en profiter à partir du lancement du 23 mars, il ne va pas falloir traîner à débourser les 999 € que coûte l'appareil.

