VIVE Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR et VIVE Cosmos Play, trois nouveaux casques VR annoncés par HTC

Le HTC VIVE Cosmos est clairement le casque de réalité virtuelle le plus modulaire qui soit. Sous sa forme actuelle, il permet de se plonger dans la réalité virtuelle sans avoir de dispositif de suivi externe. Comme nous l'avions expliqué, lors de notre première prise en main de la bête, il offre une qualité graphique supérieure aux autres casques VR de la gamme, un confort certain grâce à son anneau de serrage légèrement emprunté au PS VR ou aux WMR et des manettes très ergonomiques - inspirées des Oculus Touch -, qui ont apporté un joystick, accessoire très apprécié dans les jeux avec déplacement libre. Loin d'être parfait, depuis son lancement, il a connu de nombreuses mises à jour afin d'améliorer sa capacité à se situer correctement dans l'espace et à optimiser la durée de vie des piles dans les contrôleurs.

Yves Maître, CEO de HTC : « VIVE Cosmos est clairement notre casque le plus polyvalent à ce jour. Que ce soit pour les utilisateurs qui découvrent tout juste la VR ou pour les professionnels, VIVE Cosmos offre une qualité, un confort et des capacités exceptionnelles pour faire évoluer les expériences VR au fil du temps. »

De notre entretien, nous avons bien compris que HTC, contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient se profiler, n'est pas près de lâcher les mondes virtuels et parle même de « virtualité augmentée » afin de montrer que le futur se trouve dans le mélange de la réalité, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Le VIVE Cosmos avec ses façades interchangeables est, pour le constructeur taiwanais, l'outil idéal pour pouvoir évoluer avec les besoins et les envies des utilisateurs et des entreprises.

Dans la famille VIVE Cosmos, il y aura désormais quatre packs différents que nous allons vous décrire :

VIVE Cosmos Elite

Ce casque sera livré avec deux stations de base (V1), deux contrôleurs standards (V1) et une faceplate de tracking externe préinstallée compatible avec les stations de base de versions 1.0 et 2.0. Il coûtera 999 € ce qui le place exactement au même prix que le Starter Pack du VIVE Pro . Conséquence de l'arrivée du suivi externe, les accessoires comme les trackers externes ou encore les fusils et autres originalités deviennent compatibles avec le VIVE Cosmos . Par ailleurs, ce pack n'inclut pas la faceplate et les manettes originales du VIVE Cosmos . Si vous voulez pouvoir profiter du tracking inside-out (sans les stations de base), il faudra les acheter à part. À noter, le changement de façade et de tracking se fait en quelques secondes. Le VIVE Cosmos Elite sera disponible en précommande en ligne auprès de HTC sur le site vive.com dès le 24 février.





Ce casque sera livré avec deux stations de base (V1), deux contrôleurs standards (V1) et une faceplate de tracking externe préinstallée compatible avec les stations de base de versions 1.0 et 2.0. Il coûtera 999 € ce qui le place exactement au même prix que le Starter Pack du . Conséquence de l'arrivée du suivi externe, les accessoires comme les trackers externes ou encore les fusils et autres originalités deviennent compatibles avec le . Par ailleurs, ce pack n'inclut pas la faceplate et les manettes originales du . Si vous voulez pouvoir profiter du tracking inside-out (sans les stations de base), il faudra les acheter à part. À noter, le changement de façade et de tracking se fait en quelques secondes. Le sera disponible en précommande en ligne auprès de HTC sur le site vive.com dès le 24 février. VIVE Cosmos Play

Produit d'entrée de gamme, l e VIVE Cosmos Play offre un tracking intérieur-extérieur grâce à quatre caméras intégrées (contre six pour le VIVE Cosmos standard) . Livré avec ses deux contrôleurs lumineux, il permet de s'offrir un casque de base puis de le faire évoluer en achetant la faceplate adaptée à nos besoins. Celle avec les deux caméras de tracking supplémentaires pour rester autonome, ou celle avec les stations de base pour plus de précision. Plus d'informations sur ce produit arriveront dans les prochains mois. Le prix et la date de sortie définitive restent encore à définir.





Produit d'entrée de gamme, l . Livré avec ses deux contrôleurs lumineux, il permet de s'offrir un casque de base puis de le faire évoluer en achetant la faceplate adaptée à nos besoins. Celle avec les deux caméras de tracking supplémentaires pour rester autonome, ou celle avec les stations de base pour plus de précision. Plus d'informations sur ce produit arriveront dans les prochains mois. Le prix et la date de sortie définitive restent encore à définir. VIVE Cosmos XR :

La vraie surprise du jour. Le VIVE Cosmos XR est une faceplate autonome qui viendra équiper le VIVE Cosmos . Elle permettra, grâce à deux caméras pass-through (traversantes), de proposer de la réalité étendue (XR). Il sera ainsi possible d'ajouter du contenu virtuel au monde réel qui nous entoure (avec 100 degrés de liberté de mouvement) , ce qui offrira de bien belles expériences. Ce produit devrait être, dans un premier temps, disponible pour les développeurs, avant d'être ensuite mis en vente sur le marché.





La vraie surprise du jour. Le est une faceplate autonome qui viendra équiper le . Elle permettra, grâce à deux caméras pass-through (traversantes), de proposer de la réalité étendue (XR). , ce qui offrira de bien belles expériences. Ce produit devrait être, dans un premier temps, disponible pour les développeurs, avant d'être ensuite mis en vente sur le marché. VIVE Cosmos :

Disponibles depuis plusieurs mois, le HTC VIVE Cosmos reste au même prix, 799 €. Il est livré avec la faceplate offrant deux caméras de plus (soit six, en tout) pour le tracking autonome (inside-out). Pour ceux voulant s'offrir la possibilité de tracker son casque via des stations de base, la faceplate le permettant sera disponible au deuxième trimestre 2020 au prix de 219 € auxquels il faudra ajouter le prix des deux lighthouses (300 €) et des deux contrôleurs (290 €).

Petit bonus, un prototype de lunettes de réalité augmentée nous a été révélé. Répondant au doux nom de Proton, il devrait faire parler de lui dans les mois qui viennent. La volonté de pouvoir offrir du contenu virtuel avec le moins de contraintes possible (poids, encombrement, autonomie, simplicité d'emploi) reste un sujet qui préoccupe les constructeurs et le Proton, au même titre que les Pico Neo Glasses, répond bien à cette attente. À suivre.