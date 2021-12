Halo Infinite : les notes de la presse anglophone

Après un report d'une année complète, Halo Infinite va enfin pointer le bout de son nez sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. La nouvelle aventure du Master Chief est attendue le 8 décembre prochain sur ces plateformes, mais la presse spécialisée anglophone a déjà posé les mains sur le titre de 343 Industries et livre son verdict.

Les fans sont soulagés, les notes sont excellentes, Halo Infinite est considéré comme l'un des meilleurs opus de la franchise, avec un gameplay grisant, une carte ouverte, le titre est un véritable régal, même si certains testeurs n'ont pas été totalement séduits par le scénario et soulignent le manque de certaines fonctionnalités au lancement.

Pour rappel, Halo Infinite sera directement jouable dès son lancement via le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.