Harry Potter : Champions de Quidditch, gameplay, édition Deluxe et grosse annonce pour les abonnés PS Plus

Comme les élèves de la vraie vie, les sorciers vont fait leur rentrée au début du mois de septembre avec Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu de sport compétitif qui nous plongera dans des matchs aériens à dos de balai. Le titre d'Unbroken Studios et Warner Bros. Games vient de s'offrir une première vraie bande-annonce de gameplay :

Cette nouvelle vidéo de Harry Potter : Champions de Quidditch nous présente ses modes de jeu, avec évidemment une Carrière en solo pour participer à diverses compétitions dans le Monde des Sorciers, mais également du multijoueur compétitif en ligne qui nous opposera à d'autres joueurs pour tenter de remporter la Coupe du Monde de Quidditch. Il sera possible d'incarner des personnages bien connus des fans, comme Harry Potter, Drago Malefoy ou encore Ron Weasley, mais aussi de créer son propre champion et de le personnaliser avec des accessoires.

Les précommandes de Harry Potter : Champions de Quidditch sont déjà lancées, avec la skin de balai Éclair de feu Suprême en bonus. En plus de l'édition numérique standard à 29,99 €, les fans vont pouvoir craquer pour une édition Deluxe, dématérialisée ou physique, attendue le 8 novembre prochain sur PlayStation et Xbox. Cette dernière inclut 2 000 pièces d’or, la monnaie in-game, ainsi que les packs des Maisons Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor. Chaque pack comprend une skin de balai, un uniforme et un emblème de blason aux couleurs des maisons de Poudlard. Warner Bros. Games précise qu' « aucune microtransaction n'est prévue dans le jeu pour le moment. ».

Enfin, sachez que Harry Potter : Champions de Quidditch sera offert aux abonnés PlayStation Plus du 3 au 30 septembre 2024, en édition standard, avec la skin de balai Éclair de feu Suprême en tant que pack téléchargeable gratuit. Tant que vous restez abonnés, vous pourrez profiter du jeu sans avoir à l'acheter, ce qui va grandement aider à bâtir la popularité du titre. La date de sortie de Harry Potter : Champions de Quidditch est fixée au 3 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la version Switch arrivera plus tard, en fin d'année. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.