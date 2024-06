Harry Potter : Champions de Quidditch, une date de sortie et un prix pour le jeu de sport avec des sorciers

Lors du Summer Game Fest Live 2024, Warner Bros. Games a enfin redonné des nouvelles de Harry Potter : Champions de Quidditch, son jeu multijoueur entièrement dédié au sport sur balais dans le monde des sorciers. Développé par Unbroken Studios, le titre s'est offert une nouvelle bande-annonce :

Les studios présentent en détail leur jeu :

Proposant des lieux, des personnages et des références emblématiques du Monde des Sorciers que les fans vont adorer, Harry Potter : Champions de Quidditch met en scène le plaisir de voler dans des arènes légendaires en tant que Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur dans une variété de modes. Des batailles dans la cour du Terrier des Weasley aux affrontements de haut niveau de la Coupe du Monde de Quidditch, les joueurs prendront leur envol dans des arènes légendaires en incarnant - ou en affrontant - des personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d'autres encore. Et comme cadeau spécial, les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard recevront en bonus le Pack Legacy en téléchargeant Harry Potter : Champions de Quidditch et en se connectant à leur compte WB Games.