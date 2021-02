Haven : le jeu est disponible dès maintenant sur l'Epic Games Store, la Switch et la PS4

Disponible depuis maintenant deux mois sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One et PC via Steam et GOG, Haven prend enfin son envol sur les autres plateformes. Pour rappel, vous incarnez Yu et Kay, un charmant couple qui a fui sur la mystérieuse planète Source afin de commencer une nouvelle vie. Les amoureux ne seront cependant pas seuls sur ladite planète.

Emeric Thoa, le directeur créatif du titre a pris la parole pour l’occasion. Il explique notamment que le jeu a reçu beaucoup de critiques positives sur Steam et que les versions Switch et PS4 de Haven ne devaient pas être faites à la hâte. Il a ainsi stipulé :

Depuis la sortie de Haven, nous avons reçu des retours fantastiques des joueurs avec 96 % d'évaluations positives sur Steam sur les 30 derniers jours. Nous avons pris le temps nécessaire pour peaufiner le jeu pour PS4 et Switch, car nous ne voulions pas précipiter ces versions. Haven est particulièrement bien adapté pour ces plateformes : la Switch, avec deux joysticks, se prête bien au jeu coop et Haven étant inspiré de Journey et Persona, il correspond au public de la PlayStation.

Haven est disponible dès à présent sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via l’Epic Games Store au prix de 24.99 €. Vous pouvez acheter la console hybride de Nintendo à la Fnac pour 299,99 €.

Lire aussi : TEST de Haven, une aventure dépaysante sur Source