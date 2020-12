Haven : le charmant jeu de The Game Bakers se lance dans un nouveau trailer

Haven est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, Xbox One, le Xbox Game Pass et PC via Steam et GOG. Si vous avez oublié, Haven est un jeu de rôle développé et édité par The Game Bakers. Vous incarnez Yu et Kay, un jeune couple qui a tout quitté afin de s’installer sur une nouvelle planète et vivre sa vie comme il le souhaite.

The Game Bakers Company a donc publié une nouvelle bande-annonce à l’occasion du lancement de la production. Vous pouvez y découvrir les deux protagonistes volant un peu partout à travers la mystérieuse planète en plus de combattre de méchants robots, le tout sur la magnifique musique de Danger, 03:20 Free Fall. Emeric Thoa, faisant partie du studio, a expliqué qu’au fur et à mesure du développement du titre, l’intérêt des joueurs a grandi pour le couple.

Quand on a voulu faire un jeu sur l'amour et la liberté il y a quatre ans, on a conçu un système de jeu qui place les joueurs au cœur du couple. Ça n'a pas été de tout repos, mais au fur et à mesure du développement, on a constaté un intérêt de la part des joueurs qu'on n'avait jamais vu avant. Il y avait un vrai désir de jouer à un jeu qui parle d'amour sain et réel, et qui leur demande de le défendre. On espère aussi que le jeu rapprochera les gens dans la vraie vie, et qu'il donnera lieu à des sessions de jeu en coop inoubliables.

Si l'envie d'écouter les différentes musiques du jeu vous prend, les précommandes de la bande originale en CD et vinyles sont ouvertes. Haven est disponible sur Gamesplanet pour 22,49€.