Way to the Woods : mois de sortie et ajout dans le Game Pass au lancement pour le jeu indépendant à la Ghibli

onepixel.dog, qui s'appelait avant Studio Happy Bee, est pour le moins atypique, car il n'est composé que d'une seule personne, Anthony Tan. L'Australien avait 16 ans en 2016 lorsqu'il a reçu le soutien de l'éditeur Team17 pour poursuivre le développement de son premier jeu, Way to the Woods, qui se fait attendre depuis cette époque.

Cette semaine, à l'occasion du Wholesome Snack: The Game Awards Edition, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Way to the Woods, à admirer ci-dessus. Le titre de onepixel.dog est désormais attendu en mars 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et il sera inclus dans le PC/Xbox Game Pass dès son lancement. De quoi mettre un joli coup de projecteur sur ce jeu à la direction artistique inspirée des films de Ghibli comme Princesse Mononoké et Le Voyage de Chihiro.

En attendant de mettre les mains sur Way to the Woods l'année prochaine, vous pouvez déjà découvrir le catalogue du Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois via Amazon.