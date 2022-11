Hell Let Loose fête Noël avec des lance-flammes et des cocktails Molotov

Sorti l'année dernière sur PC, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Hell Let Loose est pour rappel un jeu de tir multijoueur nous replongeant dans la Seconde Guerre mondiale. Le titre de Team17 et Black Matter va très prochainement accueillir une mise à jour pour célébrer les fêtes de fin d'année.

Burning Snow sera lancé le 6 décembre prochain et rajoutera du nouveau contenu, dont la carte enneigée de Kharkov, ainsi que des lance-flammes et des cocktails Molotov (à ne pas boire lors du réveillon de la Saint-Sylvestre bien sûr), sans oublier la Jeep Willys, la Kubelwagen et le blindé soviétique T-70. En plus de cela, les joueurs retrouveront dans la boutique deux DLC, Winter Warfare et Skull Bucket. Maximilian Rea, directeur du jeu et créateur de Hell Let Loose, commente :

Nous sommes ravis de pouvoir enfin déployer Burning Snow. Les joueurs réclamaient plusieurs de ces fonctionnalités, et maintenant que nous avons atteint la parité entre les plateformes, tout le monde va pouvoir profiter de ces nouveaux objets en même temps. Cette carte combine un hybride du gameplay orienté vers les blindés de Koursk, avec de grands espaces ouverts et des collines, et le gameplay industriel de Stalingrad ; on y trouve des voies ferrées, des ponts et l'urbanisme soviétique, complété par des vallées plus profondes, du feuillage et des marais dans un environnement hivernal. Cela fait de cette carte une expérience unique. Nous pensons que les joueurs apprécieront la variété des combats que ce nouveau front permettra.

Par ailleurs, sachez que Hell Let Loose bénéficiera de deux week-ends gratuits le mois prochain : à partir du 1er décembre sur PC (Steam) et à partir du 8 décembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver deux teasers ci-dessus ainsi que le jeu à 35,99 € sur Gamesplanet.