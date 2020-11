Hellpoint : le Souls-like annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S

Annoncé en 2017 et réalisé grâce à un financement participatif couronné de succès, Hellpoint devait débarquer le 16 avril dernier sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais il aura fallu finalement attendre le 30 juin pour mettre les mains sur ce Souls-like entre horreur et science-fiction, édité par tinyBuild et développé par Cradle Games.

Le titre est donc assez récent, et il va avoir droit à ses versions PlayStation 5 et Xbox Series X et S, comme l'annoncent les studios aujourd'hui. Cette version améliorée bénéficiera de meilleures résolutions, d'un framerate plus rapide, de temps de chargement réduits et de deux modes graphiques, à savoir Performance pour jouer en 4K dynamique et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, ou Qualité pour de la 4K native à 30 fps, sur ces mêmes plateformes. Pour la Xbox Series S, rien n'est encore indiqué.

Hellpoint est attendu en 2021 sur PS5 et Xbox Series X et S, mais dès le lancement de ces consoles, les joueurs possédant déjà le titre pourront profiter d'une mise à jour avec une option pour débrider le framerate. Pour les autres améliorations, il faudra donc attendre l'année prochaine, mais si vous avez le titre sur PS4 ou Xbox One (vendu 34,99 € sur Amazon.fr), l'upgrade sera gratuite.