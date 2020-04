Hellpoint : l'Action-RPG repoussé au dernier moment

Dévoilé en 2017 avec un financement participatif, Hellpoint promet une expérience horrifique intéressante, les développeurs s'étant inspirés des Dark Souls et Dead Space pour créer un jeu de rôle orienté vers l'action prometteur, qui devait arriver le 16 avril prochain sur ordinateurs et consoles.

Malheureusement, Cradle Games et tinyBuild viennent de repousser la sortie de Hellpoint, désormais attendu dans le courant du deuxième trimestre 2020. Encore une fois, la pandémie de COVID-19 a obligé les développeurs a reporté le lancement, mais pas question pour Cradle Games de se reposer, il profitera de ce temps supplémentaire pour améliorer l'expérience de jeu, surtout grâce aux retours des joueurs de Hellpoint: The Thespian Feast, un chapitre disponible gratuitement sur Steam depuis février dernier.

En attendant de retrouver Hellpoint sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dans les prochaines semaines, vous pouvez retrouver ci-dessus un « teaser de lancement » qui ne nous apprend pas grand-chose de plus sur le jeu.